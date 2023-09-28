الأردن يشارك في اجتماع اللجنة الفنية العربية الدائمة للإحصاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- شارك مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ممثلا عن الأردن، في الاجتماع 41 للجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 26 - 27 أيلول الحالي.
وجاء الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة عدد من الوفود التي تمثل الأجهزة الإحصائية العربية الرسمية، إضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة في مجال الإحصاء.
وبحسب بيان صحفي لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، جرى خلال الاجتماع، مناقشة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجنة، وأبرز الأنشطة الإحصائية التي قامت بها الأجهزة الرسمية العربية المسؤولة عن العمل الإحصائي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقارير وتوصيات اللجان الفرعية.
يشار إلى أن من مهام اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء و أهدافها، الاطلاع على التجارب الريادية وتبادل الخبرات والمعلومات والمشورة الفنية، وتوفير الاحتياجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات اللازمة لخدمة العمل الإحصائي العربي المشترك.
--(بترا)
و ر /اص/رق
28/09/2023 12:45:00
MENAFN28092023000117011021ID1107160391
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