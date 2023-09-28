الأردن يشارك في اجتماع اللجنة الفنية العربية الدائمة للإحصاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- شارك مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ممثلا عن الأردن، في الاجتماع 41 للجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 26 - 27 أيلول الحالي.

وجاء الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة عدد من الوفود التي تمثل الأجهزة الإحصائية العربية الرسمية، إضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة في مجال الإحصاء.

وبحسب بيان صحفي لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، جرى خلال الاجتماع، مناقشة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجنة، وأبرز الأنشطة الإحصائية التي قامت بها الأجهزة الرسمية العربية المسؤولة عن العمل الإحصائي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقارير وتوصيات اللجان الفرعية.

يشار إلى أن من مهام اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء و أهدافها، الاطلاع على التجارب الريادية وتبادل الخبرات والمعلومات والمشورة الفنية، وتوفير الاحتياجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات اللازمة لخدمة العمل الإحصائي العربي المشترك.

--(بترا)

و ر /اص/رق

28/09/2023 12:45:00