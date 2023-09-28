الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، لما له من أهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف المركز في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات، أن إقرار مشروع القانون يجب أن يتواءم مع الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الناظمة لهذا الحق، موضحا أن هذه المناسبة تؤكد الدور المحوري للمعلومات، وأهمية الوصول إليها في حياة الأفراد والمجتمعات والدول، في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز النهج الديمقراطي، وحرية التعبير، وتفعيل حق الأفراد في المشاركة في إدارة الشأن العام.

وأضاف المركز أن هذا القانون يأخذ دورا محوريا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو المحك الرئيس لجميع الحقوق والحريات كما أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أحد قراراتها، مشيرا إلى أهمية هذا الحق في الحد من الفساد بمختلف أشكاله، وتعزيز قيم الحاكمية الرشيدة بما في ذلك الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.

وبين المركز أن حق الحصول على المعلومات، حق مكفول على الصعيد الدولي في إطار عدد من الاتفاقيات والصكوك، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي كفل هذا الحق في المادة (19) منه، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع إسهام الناس فيها.

--(بترا)

ه ع/ اص/رق

28/09/2023 12:38:38