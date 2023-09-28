الأمانة: تشغيل الإشارات الضوئية لتقاطع العبدلي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، أنه بالتعاون مع إدارة السير، سيتم صباح يوم غد الجمعة التشغيل الفعلي لإشارات تقاطع العبدلي (دوار الشميساني).

وقال مدير دائرة تخطيط المرور المهندس محمد الحنيطي، في بيان اليوم الخميس، إن هذا الإجراء المروري يهدف إلى تنظيم حركة سير دخول المركبات وخروجها باتجاه المحاور المتصلة بالدوار.

وأوضح أن الاشارة الضوئية ستعمل بثلاثة أطوار، وأن جميع الحركات الموجودة حالياً على الدوار ستبقى كما هي بعد ربطها بالإشارة الضوئية باستثناء حركة السير للقادمين من ميدان جمال عبدالناصر (الداخلية)، ومن شارع خير الدين التونسي، حيث سيتم توجيه السير عبر جسر الشميساني للوصول إلى ميدان الأمير غازي بن محمد (الدوار الرابع) أو ميدان الملك طلال (الدوار الثالث)، أو استخدام نفق الشميساني للقادم من دوار الداخلية ونفق الاقتصاد للوصول إلى ميدان الملك طلال (الدوار الثالث).

وأكد الحنيطي، أنه جرى تزويد التقاطع وجميع الطرق والمحاور المحيطة، بوسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية مع تواجد كوادر أمانة عمان وإدارة السير بالموقع لمتابعة أعمال التشغيل.

--(بترا)

ع ع /اص/رق

28/09/2023 12:19:40