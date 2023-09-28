الأمانة: تشغيل الإشارات الضوئية لتقاطع العبدلي غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، أنه بالتعاون مع إدارة السير، سيتم صباح يوم غد الجمعة التشغيل الفعلي لإشارات تقاطع العبدلي (دوار الشميساني).
وقال مدير دائرة تخطيط المرور المهندس محمد الحنيطي، في بيان اليوم الخميس، إن هذا الإجراء المروري يهدف إلى تنظيم حركة سير دخول المركبات وخروجها باتجاه المحاور المتصلة بالدوار.
وأوضح أن الاشارة الضوئية ستعمل بثلاثة أطوار، وأن جميع الحركات الموجودة حالياً على الدوار ستبقى كما هي بعد ربطها بالإشارة الضوئية باستثناء حركة السير للقادمين من ميدان جمال عبدالناصر (الداخلية)، ومن شارع خير الدين التونسي، حيث سيتم توجيه السير عبر جسر الشميساني للوصول إلى ميدان الأمير غازي بن محمد (الدوار الرابع) أو ميدان الملك طلال (الدوار الثالث)، أو استخدام نفق الشميساني للقادم من دوار الداخلية ونفق الاقتصاد للوصول إلى ميدان الملك طلال (الدوار الثالث).
وأكد الحنيطي، أنه جرى تزويد التقاطع وجميع الطرق والمحاور المحيطة، بوسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية مع تواجد كوادر أمانة عمان وإدارة السير بالموقع لمتابعة أعمال التشغيل.
--(بترا)
ع ع /اص/رق
28/09/2023 12:19:40
MENAFN28092023000117011021ID1107160389
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