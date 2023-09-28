7.8 مليار دينار صادرات المملكة من السلع والخدمات في النصف الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- ارتفعت صادرات المملكة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بنسبة 15.3 بالمئة، لتصل إلى 7.8 مليار دينار.

وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الأردني الصادرة عن البنك المركزي، جاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الصادرات الخدمية بنسبة 43.5 بالمئة، لتصل إلى ما قيمته 3,289.4 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من خدمات السفر بنسبة 59.4 بالمئة، وخدمات النقل بنسبة 20.5 بالمئة.

كما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 0.9 بالمئة، لتصل إلى 4,513.5 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من المواد الكيماوية بنسبة 19.9بالمئة، والخضراوات والفواكه بنسبة 32.6 بالمئة.

من جهة أخرى، تراجعت مستوردات المملكة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.9 بالمئة، لتصل إلى 10,051.5 مليار دينار، حيث انخفضت المستوردات السلعية (فوب) بنسبة 4.3 بالمئة، لتصل إلى ما قيمته 7,980.1 مليار دينار، نتيجة تراجع مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 19.3 بالمئة والخيوط النسيجية بنسبة 22.0 بالمئة.

أما المستوردات الخدمية، فقد أظهرت ارتفاعاً بنسبة 8.9 بالمئة، لتصل إلى ما قيمته 2,071.4 مليار دينار، مدفوعةً بارتفاع المستوردات من خدمات السفر بنسبة 46.4 بالمئة.

وأظهرت البيانات تراجع عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات بنسبة 35.4 بالمئة، ليصل إلى ما قيمته 2,248.6 مليار دينار، مقارنة مع 3,480.1 مليار دينار، خلال النصف المقابل من العام الماضي 2022.

--(بترا)

رش/رق

28/09/2023 12:12:05