7.8 مليار دينار صادرات المملكة من السلع والخدمات في النصف الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- ارتفعت صادرات المملكة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بنسبة 15.3 بالمئة، لتصل إلى 7.8 مليار دينار.
وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الأردني الصادرة عن البنك المركزي، جاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الصادرات الخدمية بنسبة 43.5 بالمئة، لتصل إلى ما قيمته 3,289.4 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من خدمات السفر بنسبة 59.4 بالمئة، وخدمات النقل بنسبة 20.5 بالمئة.
كما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 0.9 بالمئة، لتصل إلى 4,513.5 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من المواد الكيماوية بنسبة 19.9بالمئة، والخضراوات والفواكه بنسبة 32.6 بالمئة.
من جهة أخرى، تراجعت مستوردات المملكة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.9 بالمئة، لتصل إلى 10,051.5 مليار دينار، حيث انخفضت المستوردات السلعية (فوب) بنسبة 4.3 بالمئة، لتصل إلى ما قيمته 7,980.1 مليار دينار، نتيجة تراجع مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 19.3 بالمئة والخيوط النسيجية بنسبة 22.0 بالمئة.
أما المستوردات الخدمية، فقد أظهرت ارتفاعاً بنسبة 8.9 بالمئة، لتصل إلى ما قيمته 2,071.4 مليار دينار، مدفوعةً بارتفاع المستوردات من خدمات السفر بنسبة 46.4 بالمئة.
وأظهرت البيانات تراجع عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات بنسبة 35.4 بالمئة، ليصل إلى ما قيمته 2,248.6 مليار دينار، مقارنة مع 3,480.1 مليار دينار، خلال النصف المقابل من العام الماضي 2022.
--(بترا)
رش/رق
28/09/2023 12:12:05
MENAFN28092023000117011021ID1107160388
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