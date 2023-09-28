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اختتام برنامج تدريبي حول نموذج المشتريات الحكومية للابتكار

9/28/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- اختتم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي لنموذج المشتريات الحكومية للابتكار، ضمن أنشطة مشروع "نقل التكنولوجيا وتتجيير نتائج البحث العلمي من خلال المشتريات الحكوميّة للابتكار PPI4MED".
وجاء البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي"ايني"، الذي يشارك في تنفيذه المركز الوطني للبحث والتطوير (أحد مراكز المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا)، مع أربعة شركاء، المجلس الإسباني للبحوث، والمجلس الوطني الإيطالي للبحوث، والوكالة الوطنية التونسية لتعزير البحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي المصري.
واستهدف البرنامج العاملين في دوائر المشتريات والعطاءات، والتطوير المؤسسي والابتكار، ونقل التكنولوجيا في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والشركات الناشئة العاملة في قطاعات الصحة، والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة، والمياه، والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية.
وحضر البرنامج الذي استمر 3 أيام 75 موظفا من مختلف المؤسسات، حيث قدّم المدربون محاضرات حول أسس تطبيق نموذج المشتريات الحكومية للابتكار من الناحية الفنية، والمالية، والقانونية، إضافة إلى التعريف بآليات النموذج.
وقال أمين العام للمجلس الدكتور عبدالله الموسى، أن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة عامة مستقلة، وتعد المظلة الوطنية لأنشطة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ويهدف إلى بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية، وزيادة الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير، وإنشاء مراكز متخصصة في البحث، والتطوير، ودعم الإبداع، والريادة؛ للإسهام في ترجمة الأفكار العلمية والتكنولوجية إلى منتجات وأعمال تجارية.
وأكد أن البرنامج التدريبي يعمل على تعزيز مهارات الباحثين والعاملين في الدوائر المختلفة، ورفع قدراتهم، ونشر الثقافة المتعلقة بنموذج المشتريات الحكومية للابتكار على المستوى الوطني.
وعرضت في نهاية البرنامج، بعض النماذج التجريبية في الدول الأخرى، حيث قام المشاركون بتنفيذ تطبيق عملي؛ لمراحل نموذج المشتريات الحكومية للابتكار، وجرى اختيار ثلاثة نماذج تجريبية.
--(بترا)
ن ن/ا ص/رق
28/09/2023 11:57:23

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