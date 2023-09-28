اختتام برنامج تدريبي حول نموذج المشتريات الحكومية للابتكار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- اختتم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي لنموذج المشتريات الحكومية للابتكار، ضمن أنشطة مشروع "نقل التكنولوجيا وتتجيير نتائج البحث العلمي من خلال المشتريات الحكوميّة للابتكار PPI4MED".
وجاء البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي"ايني"، الذي يشارك في تنفيذه المركز الوطني للبحث والتطوير (أحد مراكز المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا)، مع أربعة شركاء، المجلس الإسباني للبحوث، والمجلس الوطني الإيطالي للبحوث، والوكالة الوطنية التونسية لتعزير البحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي المصري.
واستهدف البرنامج العاملين في دوائر المشتريات والعطاءات، والتطوير المؤسسي والابتكار، ونقل التكنولوجيا في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والشركات الناشئة العاملة في قطاعات الصحة، والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة، والمياه، والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية.
وحضر البرنامج الذي استمر 3 أيام 75 موظفا من مختلف المؤسسات، حيث قدّم المدربون محاضرات حول أسس تطبيق نموذج المشتريات الحكومية للابتكار من الناحية الفنية، والمالية، والقانونية، إضافة إلى التعريف بآليات النموذج.
وقال أمين العام للمجلس الدكتور عبدالله الموسى، أن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة عامة مستقلة، وتعد المظلة الوطنية لأنشطة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ويهدف إلى بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية، وزيادة الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير، وإنشاء مراكز متخصصة في البحث، والتطوير، ودعم الإبداع، والريادة؛ للإسهام في ترجمة الأفكار العلمية والتكنولوجية إلى منتجات وأعمال تجارية.
وأكد أن البرنامج التدريبي يعمل على تعزيز مهارات الباحثين والعاملين في الدوائر المختلفة، ورفع قدراتهم، ونشر الثقافة المتعلقة بنموذج المشتريات الحكومية للابتكار على المستوى الوطني.
وعرضت في نهاية البرنامج، بعض النماذج التجريبية في الدول الأخرى، حيث قام المشاركون بتنفيذ تطبيق عملي؛ لمراحل نموذج المشتريات الحكومية للابتكار، وجرى اختيار ثلاثة نماذج تجريبية.
--(بترا)
ن ن/ا ص/رق
28/09/2023 11:57:23
MENAFN28092023000117011021ID1107160387
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