غرق قارب مساند خال من الركاب في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 28 أيلول (بترا)-أمين المعايطة- أفاد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، بأن قاربا صغيرا يبلغ طوله ستة أمتار، غرق تحت سطح الماء، ولم يكن على متنه أي راكب.

وقال خليفات في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن القارب المصنوع من مادة الألمنيوم، يقوده في الأوقات الاعتيادية راكبان لمرافقة القارب الرئيس "حمزة1"، وليس له أي مهام سوى المرافقة، مشيرا إلى أن القارب جرى انتشاله دون وقوع أي أضرار.

وأوضح أن تحقيقا بالحادث يجري لمعرفة سبب غرق القارب.

--(بترا)

ا م/ف ج

28/09/2023 12:03:51