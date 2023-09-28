سميحة أيوب: تدريس مسيرتي بالتعليم الابتدائي حقيقي وأشكر القائمين على وضع المناهج

(MENAFN
- Youm7) أكدت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب على وضع جزء من مسيرتها ومعلومات عنها في كتاب الصف السادس الابتدائي، قائلة : تواصلوا معي وأبلغوني بهذا الفعل الذي أشكرهم عليه، فهو شرف لي أن أكون في المناهج ليعرف الجيل الجديد عن الفنانين الذين لهم تاريخ فني".
وعبرت الفنانة الكبيرة عن سعادتها في تصريح خاص لـ اليوم السابع قائلة : "أتمني أن يكون هناك فنانين غيري ممن لهم مسيرة وتاريخ مشرف في كل المناهج وهذا كان متبعا من قبل، فتواصل الأجيال شىء مهم جدا والجانب المعرفي الخاص بالفن المصري يجب أن يكون مادة أساسية في التعليم، ويجب أن تعرف الأجيال الجديدة رواد الفن والثقافة والعلماء والمفكرين والفلاسفة، وأكرر شكري لمن فكر في وضع اسمي وحانب من مسيرتي ".
جدير بالذكر أن الفنانة سميحة أيوب تعد من رائدات المسرح المصري وهي ملقبة بسيدة المسرح العربي لما قدمته من أعمال متميزة خلال رحلتها ، وما زالت تقدم ، وسوف تحمل الدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح المصري اسمها كتكريم لمسيرتها في المسرح المصري والعربي .
MENAFN28092023000132011024ID1107160384
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.