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سميحة أيوب: تدريس مسيرتي بالتعليم الابتدائي حقيقي وأشكر القائمين على وضع المناهج

9/28/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب على وضع جزء من مسيرتها ومعلومات عنها في كتاب الصف السادس الابتدائي، قائلة : تواصلوا معي وأبلغوني بهذا الفعل الذي أشكرهم عليه، فهو شرف لي أن أكون في المناهج ليعرف الجيل الجديد عن الفنانين الذين لهم تاريخ فني".











وعبرت الفنانة الكبيرة عن سعادتها في تصريح خاص لـ اليوم السابع قائلة : "أتمني أن يكون هناك فنانين غيري ممن لهم مسيرة وتاريخ مشرف في كل المناهج وهذا كان متبعا من قبل، فتواصل الأجيال شىء مهم جدا والجانب المعرفي الخاص بالفن المصري يجب أن يكون مادة أساسية في التعليم، ويجب أن تعرف الأجيال الجديدة رواد الفن والثقافة والعلماء والمفكرين والفلاسفة، وأكرر شكري لمن فكر في وضع اسمي وحانب من مسيرتي ".



جدير بالذكر أن الفنانة سميحة أيوب تعد من رائدات المسرح المصري وهي ملقبة بسيدة المسرح العربي لما قدمته من أعمال متميزة خلال رحلتها ، وما زالت تقدم ، وسوف تحمل الدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح المصري اسمها كتكريم لمسيرتها في المسرح المصري والعربي .









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