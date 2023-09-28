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تفاصيل المؤتمر الصحفى للدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

9/28/2023 2:35:57 PM
(MENAFN- Youm7) -الأمير أباظة: محظوظون بجمهور الإسكندرية وتوسعنا في أماكن العروض هذه الدورة لتشمل أماكن عديدة


عقد اليوم الخميس المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الساعة الخامسة مساء بمحافظة الإسكندرية، وتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للدورة الـ 39 من المهرجان تحت شعار "السينما ترقص وتغني".
حيث وعد الناقد الفني الأمير أباظة في بداية حديثه أن الدورة الجديدة من المهرجان ستكون مختلفة تماما وهناك نقلة حضارية أخرى ستظهر ، وجاء ذلك بحضور الأستاذ عناني الرجائي، والدكتور احمد عواض ، والناقد السينمائي احمد سعد الدين والكاتب الصحفي محمد يوسف.
ومن جانبه
تقدم اباظة بخالص الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على دعمها الكامل لهذه الدورة من المهرجان، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات الداعمة للمهرجان.

وقال الأمير أباظة، إن السينما في العالم بدأت من الإسكندرية، ونحن محظوظون بوجودنا في هذه المدينة العريقة وبجمهورها الجميل، حيث اخترنا هذا العام شعار "السينما ترقص وتغني".

كما كشف تفاصيل الاستفتاء الذي عمل عليه القائمون بالمهرجان
لاختيار أهم 100 فيلم غنائي
في تاريخ السينما المصرية والتي شارك بها نحو ثلاثين ناقد وسينمائي مصري.

وصرح الأمير أباظة أن المهرجان سيحتفل ضمن فعالياته بمئوية الراحل سيد درويش، وأيضا مرور 50 عام على نصر أكتوبر المجيد ،كما أن جميعة نقاد السينما أيضاً يمر على تأسيسها 50 عام،.
يذكر أن الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط تتضمن 24 دولة من دول البحر المتوسط أما الفنانين المكرمين فهم متفاوتين في العمر ومن أجيال مختلفة، لكنهم ذوي موهبة كبيرة مثل الفنانة حنان مطاوع والفنان خالد ذكي، ويتتضمن الفعاليات عروض الأفلام في أكثر من مكان بالإسكندرية منها مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي وسينما أمير وغيرها.
وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضاً العديد ، كما تم الإعلان عن عدد من المكرمين وعدد من الورش بالإخراج والتصوير التي سوف تقام ضمن فعاليات المهرجان.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الـ 39 للمهرجان تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر
بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.








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