عاشقة مصر.. نجاح سلام (إنفوجراف)

(MENAFN
- Youm7) رحلت عن عالمنا المطربة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام ، واشتهرت بحبها الشديد لمصر وصوتها الطربي الأصيل الذى طالما امتعت به محبيها وجمهورها ممن عاشوا معها مسيرة طويلة غردت فيها بأجمل الأغانى، كما عُرفت بمحبتها الشديدة لمصر، ولقبت بعاشقة مصر، وحصلت على الجنسية المصرية.
من المعروف عن نجاح سلام أنها صاحبة أشهر أغاني وطنية ، حيث قدمت أغنية "يا أغلى اسم في الوجود" والتي لا نزال نتغنى بها حتى الآن ، وتعتبر واحدة من أجمل وأهم الأغنيات الوطنية ، فيما قدمت واحدة من أبرز القصائد وهى قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة"، وسجلتها تحت نيران القصف في فترة العدوان الثلاثي.
أول أعمال نجاح سلام كان "حول يا غنام"، وأغنية يا "جارحة قلبي"، وشاركت بالتمثيل فى فيلم "على كيفك"، ثم فيلم "ابن ذوات" وفيلم "الدنيا لما تضحك" مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، ثم فيلم "الكمساريات الفاتنات" مع كارم محمود، وفيلم سر الهاربة مع سعاد حسنى، وغيرها.
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