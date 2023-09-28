عاشقة مصر.. نجاح سلام (إنفوجراف)

MENAFN - Youm7) رحلت عن عالمنا المطربة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام ، واشتهرت بحبها الشديد لمصر وصوتها الطربي الأصيل الذى طالما امتعت به محبيها وجمهورها ممن عاشوا معها مسيرة طويلة غردت فيها بأجمل الأغانى، كما عُرفت بمحبتها الشديدة لمصر، ولقبت بعاشقة مصر، وحصلت على الجنسية المصرية.

من المعروف عن نجاح سلام أنها صاحبة أشهر أغاني وطنية ، حيث قدمت أغنية "يا أغلى اسم في الوجود" والتي لا نزال نتغنى بها حتى الآن ، وتعتبر واحدة من أجمل وأهم الأغنيات الوطنية ، فيما قدمت واحدة من أبرز القصائد وهى قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة"، وسجلتها تحت نيران القصف في فترة العدوان الثلاثي.

أول أعمال نجاح سلام كان "حول يا غنام"، وأغنية يا "جارحة قلبي"، وشاركت بالتمثيل فى فيلم "على كيفك"، ثم فيلم "ابن ذوات" وفيلم "الدنيا لما تضحك" مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، ثم فيلم "الكمساريات الفاتنات" مع كارم محمود، وفيلم سر الهاربة مع سعاد حسنى، وغيرها.







