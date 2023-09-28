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سماء إبراهيم ومحمد رضوان بحفل ختام مهرجان إسكندرية المسرحى الدولى

9/28/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة الثالثة عشر من مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج"، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، وبحضور الفنانة سما إبراهيم، والفنان محمد رضوان، والفنان السعودي فهد الحارثي، ولفيف من الفنانين المصرين والعرب.
وبدأ الحفل بعرض غنائى استعراضي من بطولة الفنانة إيمان إمام، والفنان الدكتور محمد حسني، ولفيف من فناني الإسكندرية وتأليف محمد الحناوي، كيروجراف محمد ميزو، ألحان وتوزيع وغناء دكتور محمد حسنى، إضاءة أحمد طارق، إخراج محمد مكي.
وقال الدكتور جمال ياقوت، مؤسس والرئيس الشرفي
للمهرجان: "أشكر كل من ساهم في المهرجان وكل الجهود التطوعية من الشباب الذين سعوا لنجاح تلك الدورة، وأرحب بوجود صديقين عزيزين على قلبي، وهما الفنان محمد رضوان شكرا لوجودك، وهو شرف كبير لنا، والصديقة العزيزة الفنانة سماء إبراهيم، وكل الشكر لمن دعم المهرجان بأي شكل".
وقال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان: "المكسب الأساسي للمهرجان هو الجمهور الكثيف الذي حضر الفعاليات، وخلال فترة المهرجان هناك ما يقرب من 40 شابا متطوعا للعمل بالمهرجان، وهذا هو المكسب الأهم للمهرجان. ثم يأتى المكسب الفني وهو وجود الدول العربية والأجنبية، شكرا لكل الدول المشاركة وشكرا إدارة المهرجان".
ومن جانبه، قال الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان: "انقضت الأيام سريعا واستمتعنا بحضوركم الكريم، نطمح في دعمكم إذا وفقنا، شكرا لجميع اللجان التنظيمية التي حملت المهرجان علي عاتقها طيلة الأسبوع، ونرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم دورة ممتعة علي أمل اللقاء بكم قريبا".
وتحمل الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".
‏‎ويأتي هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتمارس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني
بتبادل الثقافات والاختلاط بين
الشعوب عربيًا ودوليًا.












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