محتارة تتفسحى فين مع أصحابك.. أماكن سياحية مناسبة للشوبينج واللمة

(MENAFN
- Youm7) تحتاج المرأة خلال التجول بالأماكن السياحية المختلفة للتسوق أيضاً وشراء الأغراض التي تحتاج إليها، سواء أغراض شخصية أو هدايا تهديها لأصدقائها وأفراد عائلتها، ولذلك تحلم بالذهاب لمكان سياحى يزيد من مستواها الثقافي من خلال إطلاعها على المعلومات التي لم تعرفها من قبل وفى نفس الوقت تتسوق بالمحلات التجارية المختلفة لتشترى ما تحتاج إليه.
ورشحت رضوى خريجة كلية الآثار، والتى تعمل بمجال الإرشاد السياحى، بعض الأماكن السياحية والتي تستطيع من خلالها المرأة التسوق، وفى نفس الوقت تستمتع بزيارة الأماكن السياحية المميزة وتلتقط الصور التذكارية لنفسها أو مع أصدقائها وأفراد عائلتها، حيث قالت لـ"اليوم السابع" :"قطاع السياحة وفر أماكن ترفيهية وتسويقية مجاورة للأماكن السياحية، لذلك يمكن للمرأة التسوق عند زيارة هذه الأماكن، مثل :
ـ زيارة المتحف المصرى بسبب موقعه بقلب البلد يوجد بجاوره العديد من الأماكن الترفيهية والتسويقية .
ـ يتمتع شارع المعز لدين الله الفاطمى
بالعديد من الأماكن الأثرية وفى نفس الوقت العديد من المحلات التجارية الخاصة بالملابس التراثية والإكسسوارات المختلفة والتي يمكن شراء بعضها وإهدائها لأى صديق، كما توجد العديد من محلات العطور والمتخصصة في مجال العطارة بالإضافة إلى خان الخليلى الذى يحتوى على العديد من المحلات التجارية المتخصصة فى الإكسسوارات والهدايا التذكارية.
شارع المعز لدين الله الفاطمى
خان الخليلي
وتعتبر الأهرامات من الأماكن السياحية التي يوجد بجوارها العديد من البازرات المتخصصة في بيع الملابس التراثية والإكسسوارات المختلفة والتي منها فرعونية بلمسات عصرية.
الأهرامات
ويمكن زيارة قصر عابدين ومشاهدة القطع الأثرية التي يحتوى عليها و بعد الإنتهاء من زيارته يمكن التجول بالمحلات التجارية المختلفة والمتخصصة في بيع الملابس المناسبة لجميع الفئات العمرية والجنسين وغيرها من الأغراض التي ترغب المرأة في اقتنائها، كما توجد العديد من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الهدايا التذكارية التي يمكن للمرأة التسوق فيها وشراء الهدايا المناسبة.
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