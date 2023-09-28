محتارة تتفسحى فين مع أصحابك.. أماكن سياحية مناسبة للشوبينج واللمة

MENAFN - Youm7) تحتاج المرأة خلال التجول بالأماكن السياحية المختلفة للتسوق أيضاً وشراء الأغراض التي تحتاج إليها، سواء أغراض شخصية أو هدايا تهديها لأصدقائها وأفراد عائلتها، ولذلك تحلم بالذهاب لمكان سياحى يزيد من مستواها الثقافي من خلال إطلاعها على المعلومات التي لم تعرفها من قبل وفى نفس الوقت تتسوق بالمحلات التجارية المختلفة لتشترى ما تحتاج إليه.

ورشحت رضوى خريجة كلية الآثار، والتى تعمل بمجال الإرشاد السياحى، بعض الأماكن السياحية والتي تستطيع من خلالها المرأة التسوق، وفى نفس الوقت تستمتع بزيارة الأماكن السياحية المميزة وتلتقط الصور التذكارية لنفسها أو مع أصدقائها وأفراد عائلتها، حيث قالت لـ"اليوم السابع" :"قطاع السياحة وفر أماكن ترفيهية وتسويقية مجاورة للأماكن السياحية، لذلك يمكن للمرأة التسوق عند زيارة هذه الأماكن، مثل :

ـ زيارة المتحف المصرى بسبب موقعه بقلب البلد يوجد بجاوره العديد من الأماكن الترفيهية والتسويقية .



ـ يتمتع شارع المعز لدين الله الفاطمى

بالعديد من الأماكن الأثرية وفى نفس الوقت العديد من المحلات التجارية الخاصة بالملابس التراثية والإكسسوارات المختلفة والتي يمكن شراء بعضها وإهدائها لأى صديق، كما توجد العديد من محلات العطور والمتخصصة في مجال العطارة بالإضافة إلى خان الخليلى الذى يحتوى على العديد من المحلات التجارية المتخصصة فى الإكسسوارات والهدايا التذكارية.

شارع المعز لدين الله الفاطمىخان الخليلي





وتعتبر الأهرامات من الأماكن السياحية التي يوجد بجوارها العديد من البازرات المتخصصة في بيع الملابس التراثية والإكسسوارات المختلفة والتي منها فرعونية بلمسات عصرية.

الأهرامات

ويمكن زيارة قصر عابدين ومشاهدة القطع الأثرية التي يحتوى عليها و بعد الإنتهاء من زيارته يمكن التجول بالمحلات التجارية المختلفة والمتخصصة في بيع الملابس المناسبة لجميع الفئات العمرية والجنسين وغيرها من الأغراض التي ترغب المرأة في اقتنائها، كما توجد العديد من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الهدايا التذكارية التي يمكن للمرأة التسوق فيها وشراء الهدايا المناسبة.





















