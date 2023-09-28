أبراج يفضلها مواليد برج الميزان ويكون معها علاقات صداقة أبرزها الجوزاء

(MENAFN
- Youm7) مشكلة مواليد برج الميزان الوحيدة هى إحساسهم الدائم بالوحدة، فهم دائماً ما يحتاجون إلى تكوين صداقات أو التحدث مع أحد أو وجود حبيب وشريك حياة يؤازرهم، ويكون لهم المأمن والحياة، الأمر الذي يجعلهم طوال الوقت يفضلون التجمعات والتعرف على شخصيات جديدة عليهم، لعل وعسى أن يجدون فيهم مبتغاهم، وهذا الأمر يتم بحرص شديد وبعد دراسة، فبالرغم من هذه الاجتماعية المفرطة في التعاملات الخاصة بالميزان، إلا أنهم يضعون الكثير من الاختبارات لكي يثقون فى الصديق أو الشريك، لذا نستعرض فى هذا التقرير، بعض الأبراج الفلكية التي من السهل أن تقترب من مواليد برج الميزان
وتكون معهم علاقات اجتماعية وفقاً لموقع "lifestyleasia" كما يلي.
الابراج الفلكية برج الجوزاء
حين يجد برج الميزان أحدا من مواليد برج الجوزاء ينجذب له بشكل سريع، يحب التحدث معه لوقت طويل، بجانب هواياتهم وشخصياتهم المتقاربة، فالجوزاء يستطيع احتواء انفعالات الميزان طوال الوقت ولا يمل منه أبداً.
برج الأسد
من أفضل الشخصيات التي يمكنها تكوين صداقة قوية مع برج الميزان هم مواليد برج الأسد، فهم يستطيعون الوصول إلى عقولهم قبل قلوبهم، بجانب حديثهم اللبق وكلماتهم المنطقية التي يعبرون بها عما بداخلهم.
الأبراج والحب برج الدلو
أما مواليد برج الدلو يستطيعون جذب برج الميزان لهم، فهدوء الدلو ورقته في التعامل تجعله دائماً مقرب من الميزان الذي يعشق هذا الهدوء والأسلوب الراقي، بجانب طريقة حديثه اللبقة التي يتمتع بها، مع اهتمامه بمظهره طوال الوقت.
برج القوس
برج القوس مثله مثل برج الأسد، يستطيع تكون صداقة قوية مع برج الميزان، بسبب أفكاره المختلفة والتي تلفت انتباه الميزان طوال الوقت، كما أن القوس يتمتع بروح الدعابة والمرح الذي يفتقدها الميزان في الكثير من الأحيان.
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