الجاكيت الجينز الأوفر سايز موضة خريف 2023.. شياكة وأناقة

MENAFN - Youm7) يعتبر الجاكيت الجينز واحداً من أكثر القطع التي نادراً ما تجد فتاة لا تمتلك على الأقل قطعة منه في خزانتها، فهو من أكثر القطع التي يمكن ارتداؤها في أي وقت طوال أيام العام، كما يمكن ارتداؤه في المناسبات والسهرات، وجلسات العمل، فهو من القطع التي يمكن ارتداؤها فوق أي قطعة أخرى دون حدوث خلل في الإطلالة، بل تزيدها أناقة، لذا نستعرض أفضل اختيارات مناسبة لأفضل جواكيت جينز أوفر سايز لعام 2023، والتي تعتبر موضة خريف هذا العام ومتوقع استمرارها حتى أول شتاء 2024 .، وفقاً لموقع "ellecanada".

جاكيت جينز جاكيت سائق الشاحنة

هي سترة جينز واسعة وكبيرة الحجم وتعرف باسم "جاكيت سائق الشاحنة"، ويتنوع بين الجاكيت الأزرق أو الأسود، إلا أنه يمكنك ارتداؤه بأي لون آخر مميز، وزاهى، مثل الفوشيا والأصفر والأخضر والأحمر.

جاكيت جاكيت كبيرة الحجم "أوفر سايز"

يحتاج كل شخص إلى سترة يمكن ارتداؤها بسهولة فتلك السترة مناسبة لمن يبحث عن

الأناقة ويمكن ارتداؤها عند الذهاب لأى مناسبة، إلى جانب احتوائها على جيوب تساعد على حمل أغراض تحتاج إليها المرأة.

جاكيت جينز حجم كبير جاكيت طويل ذو رقبة عالية

تسمى أيضا تلك السترة باسم جاكيت توب شوب ذو رقبة كبيرة الحجم، يمكن ارتدائها بدرجات الأزرق المختلفة، وعلى الرغم من أنها ذات مقاسات كبيرة، إلا أنها تظهر وكأنها

مرسومة على شكل جسم ممشوق.

جاكيت جينز برقبة طويلة جاكيت جينز

يعتبر قطعة مميزة حيث يمكن ارتداء الجاكيت بمفرده كالقميص، أو حتى ارتدائه فوق أي فستان و إذا كان الجاكيت يتمتع بطول مناسب، يمكن ارتداء أسفله قميص مع حذاء طويل "بوت".

جاكيت جينز





جاكيت ببطانة قطنية

جاكيت جينز ببطانة، يعتبر من القطع الكلاسيكية المميزة، التي يمكن ارتداؤها في فصل الشتاء، مع بلوزه من الصوف وشورت قصير في الخريف إذا كنتِ تودين إطلالة كاجوال مختلفة، ومقاسها كبير الحجم، مع إضافة القليل من أجواء الثمانينيات، وتعتبر من الملابس المثالية للأيام الباردة قليلاً أو عندما تحتاجين إلى ارتداء طبقات من الملابس.

جاكيت ببطانة قطنية



