الجاكيت الجينز الأوفر سايز موضة خريف 2023.. شياكة وأناقة

(MENAFN
- Youm7) يعتبر الجاكيت الجينز واحداً من أكثر القطع التي نادراً ما تجد فتاة لا تمتلك على الأقل قطعة منه في خزانتها، فهو من أكثر القطع التي يمكن ارتداؤها في أي وقت طوال أيام العام، كما يمكن ارتداؤه في المناسبات والسهرات، وجلسات العمل، فهو من القطع التي يمكن ارتداؤها فوق أي قطعة أخرى دون حدوث خلل في الإطلالة، بل تزيدها أناقة، لذا نستعرض أفضل اختيارات مناسبة لأفضل جواكيت جينز أوفر سايز لعام 2023، والتي تعتبر موضة خريف هذا العام ومتوقع استمرارها حتى أول شتاء 2024 .، وفقاً لموقع "ellecanada".
جاكيت جينز جاكيت سائق الشاحنة
هي سترة جينز واسعة وكبيرة الحجم وتعرف باسم "جاكيت سائق الشاحنة"، ويتنوع بين الجاكيت الأزرق أو الأسود، إلا أنه يمكنك ارتداؤه بأي لون آخر مميز، وزاهى، مثل الفوشيا والأصفر والأخضر والأحمر.
جاكيت جاكيت كبيرة الحجم "أوفر سايز"
يحتاج كل شخص إلى سترة يمكن ارتداؤها بسهولة فتلك السترة مناسبة لمن يبحث عن
الأناقة ويمكن ارتداؤها عند الذهاب لأى مناسبة، إلى جانب احتوائها على جيوب تساعد على حمل أغراض تحتاج إليها المرأة.
جاكيت جينز حجم كبير جاكيت طويل ذو رقبة عالية
تسمى أيضا تلك السترة باسم جاكيت توب شوب ذو رقبة كبيرة الحجم، يمكن ارتدائها بدرجات الأزرق المختلفة، وعلى الرغم من أنها ذات مقاسات كبيرة، إلا أنها تظهر وكأنها
مرسومة على شكل جسم ممشوق.
جاكيت جينز برقبة طويلة جاكيت جينز
يعتبر قطعة مميزة حيث يمكن ارتداء الجاكيت بمفرده كالقميص، أو حتى ارتدائه فوق أي فستان و إذا كان الجاكيت يتمتع بطول مناسب، يمكن ارتداء أسفله قميص مع حذاء طويل "بوت".
جاكيت جينز
جاكيت ببطانة قطنية
جاكيت جينز ببطانة، يعتبر من القطع الكلاسيكية المميزة، التي يمكن ارتداؤها في فصل الشتاء، مع بلوزه من الصوف وشورت قصير في الخريف إذا كنتِ تودين إطلالة كاجوال مختلفة، ومقاسها كبير الحجم، مع إضافة القليل من أجواء الثمانينيات، وتعتبر من الملابس المثالية للأيام الباردة قليلاً أو عندما تحتاجين إلى ارتداء طبقات من الملابس.
جاكيت ببطانة قطنية
MENAFN28092023000132011024ID1107160377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.