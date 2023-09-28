أبراج تحمل صور أحبائها بحقائبهم طوال الوقت.. أبرزهم السرطان والحوت

(MENAFN
- Youm7)
يحرص البعض على الاحتفاظ بصور شخصية لأحبائهم أو صور تجمعهم بهم في حقائبهم أو محافظهم، التي يحملونها أينما ذهبوا، وذلك ليطلعون كلما اشتاقوا إليهم، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
أبراج تحمل صور أحبائها طوال الوقت
برج السرطان
يتسم مواليد برج السرطان بحبهم الشديد لأفراد عائلتهم ذلك الحب الذى يدفعهم طوال الوقت لحمايتهم من أي خطر وتدعيمهم ومساندتهم دائماً، كما يحرصون على زيارتهم بين الحين والآخر والجلوس معهم لأطول فترة ممكنة، ولذلك يحملون صور أحبائهم سواء في حقائبهم الشخصية أو في قلائدهم .
الإحتفاظ بصور الأحباء
برج الثور
يتسم مولود برج الثور بالعاطفية الشديدة، التي تدفعه للاحتفاظ بصور أحبائه وخاصة الصور التي التقطوها مع أحبائهم وأقاربهم في أهم وأفضل لحظات حياتهم والتي يطلعون عليها كلما اشتاقوا إليهم.
حمل صورة شخص عزيز
برج الحوت
ويتسم مولود برج الحوت بعاطفيته الشديدة واعتزازه الدائم بأهم ذكرياته لذلك يحافظ على الصور التذكارية التي تجمعهوا بأحبائه من أصدقائه وأقاربه، كما إنه من الأشخاص التي تهتم بتسجيل أهم اللحظات سواء من خلال تسجيل مقطع فيديو أو التقاط صور تذكارية.
حمل صور الأحباء
برج الأسد
يفتخر مولود برج الأسد طوال الوقت بأقاربه لذلك يحمل صورهم دائماً وخاصة التي التقطوها معهم في أحداث مميزة، كما يحرص على تقوية علاقته بهم من خلال المواظبة على زيارتهم كما يشعر بتحمله للمسئولية تجاههم، كما يعتبر من الأبراج التي تحرص على حماية تراث أحبائهم من صور ومتعلقات وغيرها والتي يفتخر بها أمام الآخرين ويتحدث طوال الوقت عن عائلته أمام أصدقائه .
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