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أبراج تحمل صور أحبائها بحقائبهم طوال الوقت.. أبرزهم السرطان والحوت

9/28/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Youm7)

يحرص البعض على الاحتفاظ بصور شخصية لأحبائهم أو صور تجمعهم بهم في حقائبهم أو محافظهم، التي يحملونها أينما ذهبوا، وذلك ليطلعون كلما اشتاقوا إليهم، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".


أبراج تحمل صور أحبائها طوال الوقت

برج السرطان

يتسم مواليد برج السرطان بحبهم الشديد لأفراد عائلتهم ذلك الحب الذى يدفعهم طوال الوقت لحمايتهم من أي خطر وتدعيمهم ومساندتهم دائماً، كما يحرصون على زيارتهم بين الحين والآخر والجلوس معهم لأطول فترة ممكنة، ولذلك يحملون صور أحبائهم سواء في حقائبهم الشخصية أو في قلائدهم .


الإحتفاظ بصور الأحباء


برج الثور

يتسم مولود برج الثور بالعاطفية الشديدة، التي تدفعه للاحتفاظ بصور أحبائه وخاصة الصور التي التقطوها مع أحبائهم وأقاربهم في أهم وأفضل لحظات حياتهم والتي يطلعون عليها كلما اشتاقوا إليهم.


حمل صورة شخص عزيز


برج الحوت

ويتسم مولود برج الحوت بعاطفيته الشديدة واعتزازه الدائم بأهم ذكرياته لذلك يحافظ على الصور التذكارية التي تجمعهوا بأحبائه من أصدقائه وأقاربه، كما إنه من الأشخاص التي تهتم بتسجيل أهم اللحظات سواء من خلال تسجيل مقطع فيديو أو التقاط صور تذكارية.


حمل صور الأحباء


برج الأسد

يفتخر مولود برج الأسد طوال الوقت بأقاربه لذلك يحمل صورهم دائماً وخاصة التي التقطوها معهم في أحداث مميزة، كما يحرص على تقوية علاقته بهم من خلال المواظبة على زيارتهم كما يشعر بتحمله للمسئولية تجاههم، كما يعتبر من الأبراج التي تحرص على حماية تراث أحبائهم من صور ومتعلقات وغيرها والتي يفتخر بها أمام الآخرين ويتحدث طوال الوقت عن عائلته أمام أصدقائه .






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