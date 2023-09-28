عودة المدارس.. خطوات لتجهيز غرفة طفلك لاستقبال العام الدراسي الجديد

MENAFN - Youm7) مع الانتهاء من أيام الإجازة الصيفية، واستقبال عام دراسي جديد وعودة المدارس ، هناك الكثير من المهام التي تقوم بها الأم استعدادا لعام دراسي جديد، والتي تبدأ بتجهيز الكتب، والأدوات المدرسية، وشراء الأكلات التي يمكن تناولها في المدرسة، مع بعض التجهيزات الصحية، مثل أخذ التطعيمات اللازمة لتجنب الأمراض المعدية، ولكن مع كل تلك التجهيزات يجب على الأم ألا تنسى غرفة الطفل التى كان يلعب فيها طوال الوقت وجعلها جاهزة للمذاكرة والاسترخاء والراحة، ولذا نستعرض فى هذا التقرير بعض التجهيزات الضرورية التي يمكن تنفيذها، وفقاً لما نشره موقع "bettawardrobes".

طفل يذاكر إعادة ترتيب المكتب

في الإجازة كان المكتب مليئاً بالألعاب مثل البازل والأوراق، والتليفون المحمول وبعض لعب الميكانو التي يحبها الطفل، فيجب استبدال كل تلك الألعاب بالأدوات المدرسية كالألوان والكشاكيل.

ترتيب الدولاب

هناك الكثير من الملابس الموجودة في دولاب طفلك مثل ملابس التمارين الرياضية، فيجب بقاء ما يمكن ارتداؤه في تلك الفترة، واستبدال الباقي بالملابس المدرسية، وملابس التمرين الضرورية.

المدرسة إعادة ترتيب مدخل الغرفة

عندما يغادر الأطفال المدرسة، فمن المحتمل أن يتركوا حقائبهم وأحذيتهم وغيرها من القطع في مدخل المنزل، وهذا ما يجعل المساحة مزدحمة فعليكٍ ترتيبها، و نقل العناصر غير الضرورية إلى أماكن منفصلة في أماكن التخزين.

تنظيم خزائن أطفالك

غالبا ما يكون الحفاظ على غرف نوم أطفالك خالية من الفوضى أمرا صعبا، لكن الأمر يستحق تنظيم خزائن ملابسهم.

عودة المدارس تجهيز الأرفف وخزائن الكتب

اصنعى كومة من الأشياء غير الضرورية وتبرعى بها للمكتبة المحلية أو المدرسة، يمكن للبقية إضافتها إلى المكتبة المنزلية بخزانة كتب احترافية، خاصة الكتب المدرسية والمقتنيات، بجانب تقسيم الأوراق حيث يحمل الطلاب الكثير من الأوراق من المدرسة، بما في ذلك الواجبات وتكليفات الخاصة بالدراسة.

الالتزام بجدول زمني محدد

امنحٍ أطفالك الوقت للتكيف مع روتين العودة إلى المدرسة، تأكد من أنهم يبدأون في النوم مبكرا والاستيقاظ في الوقت المحدد، بالإضافة إلى ذلك، قم بإعادة جدولة أوقات الواجبات لتتزامن مع الجدول الزمني للمدرسة.

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