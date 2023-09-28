عودة المدارس.. خطوات لتجهيز غرفة طفلك لاستقبال العام الدراسي الجديد

(MENAFN
- Youm7) مع الانتهاء من أيام الإجازة الصيفية، واستقبال عام دراسي جديد وعودة المدارس ، هناك الكثير من المهام التي تقوم بها الأم استعدادا لعام دراسي جديد، والتي تبدأ بتجهيز الكتب، والأدوات المدرسية، وشراء الأكلات التي يمكن تناولها في المدرسة، مع بعض التجهيزات الصحية، مثل أخذ التطعيمات اللازمة لتجنب الأمراض المعدية، ولكن مع كل تلك التجهيزات يجب على الأم ألا تنسى غرفة الطفل التى كان يلعب فيها طوال الوقت وجعلها جاهزة للمذاكرة والاسترخاء والراحة، ولذا نستعرض فى هذا التقرير بعض التجهيزات الضرورية التي يمكن تنفيذها، وفقاً لما نشره موقع "bettawardrobes".
طفل يذاكر إعادة ترتيب المكتب
في الإجازة كان المكتب مليئاً بالألعاب مثل البازل والأوراق، والتليفون المحمول وبعض لعب الميكانو التي يحبها الطفل، فيجب استبدال كل تلك الألعاب بالأدوات المدرسية كالألوان والكشاكيل.
ترتيب الدولاب
هناك الكثير من الملابس الموجودة في دولاب طفلك مثل ملابس التمارين الرياضية، فيجب بقاء ما يمكن ارتداؤه في تلك الفترة، واستبدال الباقي بالملابس المدرسية، وملابس التمرين الضرورية.
المدرسة إعادة ترتيب مدخل الغرفة
عندما يغادر الأطفال المدرسة، فمن المحتمل أن يتركوا حقائبهم وأحذيتهم وغيرها من القطع في مدخل المنزل، وهذا ما يجعل المساحة مزدحمة فعليكٍ ترتيبها، و نقل العناصر غير الضرورية إلى أماكن منفصلة في أماكن التخزين.
تنظيم خزائن أطفالك
غالبا ما يكون الحفاظ على غرف نوم أطفالك خالية من الفوضى أمرا صعبا، لكن الأمر يستحق تنظيم خزائن ملابسهم.
عودة المدارس تجهيز الأرفف وخزائن الكتب
اصنعى كومة من الأشياء غير الضرورية وتبرعى بها للمكتبة المحلية أو المدرسة، يمكن للبقية إضافتها إلى المكتبة المنزلية بخزانة كتب احترافية، خاصة الكتب المدرسية والمقتنيات، بجانب تقسيم الأوراق حيث يحمل الطلاب الكثير من الأوراق من المدرسة، بما في ذلك الواجبات وتكليفات الخاصة بالدراسة.
الالتزام بجدول زمني محدد
امنحٍ أطفالك الوقت للتكيف مع روتين العودة إلى المدرسة، تأكد من أنهم يبدأون في النوم مبكرا والاستيقاظ في الوقت المحدد، بالإضافة إلى ذلك، قم بإعادة جدولة أوقات الواجبات لتتزامن مع الجدول الزمني للمدرسة.
أطفال
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