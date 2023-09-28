Thursday, 28 September 2023 11:52 GMT

التنظيم والإدارة: استمرار امتحانات لتقييم المتقدمين لـ30 ألف وظيفة معلم مساعد 5 أكتوبر

9/28/2023 2:35:46 PM
(MENAFN- Youm7) يحيط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، المتقدمين للامتحانات في إطار مسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم 2023، علما باستمرار أعمال الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، والذي تم إقراره إجازة رسمية بدلا من يوم الجمعه الموافق 6 بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم.



ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.



وكان الجهاز قام بالإعلان عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، وبدأ الجهاز بالفعل في إجراء الاختبارات في الاول من أغسطس وتستمر إلى 21 اكتوبر القادم بمركز تقييم القدرات و المسابقات التابع للجهاز

من الجدير بالذكر، أن هذه المسابقة هي الدفعة الثانية من إجمالي عدد ٥ دفعات لشغل وظائف 150 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بواقع
30 ألف وظيفة معلم مساعد كل عام، وكان الجهاز قد انتهى من مسابقة الدفعة الأولى العام الماضي.







MENAFN28092023000132011024ID1107160374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث