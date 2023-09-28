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ماذا تعنى مبادلة العملات فى ضوء اتفاقية مصر والإمارات؟ 5 نقاط تجيب

9/28/2023 2:35:46 PM
(MENAFN- Youm7) بعد توقيع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.. يقدم "اليوم السابع" في نقاط أبرز المعلومات مبادلة العملات ودورها في دعم الاقتصاد.



- مبادلة العملات أو مقايضة العملات مصطلح اقتصادى يعنى تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتى والجنيه المصرى



- حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات بلغ 4.9 مليار دولار في عام 2022



- تتيح الاتفاقية بين مصر والإمارات مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي



- توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات



- تنعكس الاتفاقية بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي







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