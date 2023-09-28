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هيرميس تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ11.8 مليار جنيه

9/28/2023 2:35:46 PM
(MENAFN- Youm7) تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 11.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 35.9%، وجاءت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 6.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19.5%.



وحلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.5%.



وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.011 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.1%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 932.4 مليون جنيه بنسبة 2.8%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 805.7 مليون جنيه بنسبة 2.5%.



وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 767.4 مليون جنيه، 670.7 مليون جنيه، بنسبة 2.3%، 2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.







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