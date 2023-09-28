اكتشاف 5 قطع من رقائق الذهب تعود إلى 1400 عام

MENAFN - Youm7) عثر مجموعة من علماء الآثار ، فى النرويج، على كنز أثرى مكون من 5 قطع من رقائق الذهب، بحجم أظافر اليد، بالقرب من جانب الطريق فى جنوب شرق النرويج، يعود تاريخها إلى ما قبل 1400 عام، فهى مسطحة ورفيعة، معظمها مربعة، ومختومة بزخارف.

ترتبط

رقائق الذهب بالفترة الميروفنجية في النرويج، والتي تبدأ منذ حوالي عام 550 وتصل إلى عصر الفايكنج، وهو وقت المناخ المضطرب وعلاقات القوة.

رقائق الذهب

تتميز الزخارف الموجودة على هذه القطع المعدنية في الغالب بتصوير الأفراد، وتحديدًا رجل وامرأة، وتعرض نسيجًا غنيًا من الملابس والمجوهرات وتسريحات الشعر.

في عملية تنقيب سابقة في مزرعة هوف في فينغروم، تم اكتشاف 30 قطعة من هذه القطع المعدنية على مقربة مما يعتقد الخبراء أنه كان في السابق معبدًا وثنيًا مقدسًا، وهو المكان الذي يتجمع فيه الناس لتكريم الآلهة وتقديم التضحيات.

وكتب نيكولاي إيكهوف، عالم الآثار بجامعة أوسلووالذي شارك في عملية التنقيب: "على الرغم من حقيقة أن شذرات الذهب صغيرة جدًا، إلا أن الزخارف تتمتع بثراء مذهل في التفاصيل".

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك بالفعل عدد أقل من أشكال رقائق الذهب في النرويج خلال تلك الحقبة، أم أنها ببساطة لم يتم اكتشافها بعد؟ ويعتقد أحد علماء الآثار، أن هناك المزيد من هذه القطع الأثرية في انتظار العثور عليها، من المرجح أن توضح لنا الأبحاث والدراسات اللاحقة الطريق.