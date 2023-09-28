حكاية اللوحات الموجود بجبل السلسلة على نهر النيل

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- Youm7) يعد جبل السلسلة من المناطق الجبلية التي تضم العديد من محاجر الحجر الرملي على جانبي النيل، وقد تم استخدام محاجر الحجر الرملي في جبل السلسلة منذ عصر الدولة الوسطى "حوالي 2034 - 1650 ق.م" حتى القرن العشرين، حيث تم استغلال أكثر من مائة محجر لاستخراج كتل الحجر الرملي اللازمة لبناء العديد من المعابد الشهيرة في مصر القديمة، فاحتفظت المحاجر بآثار ضربات أدوات ونقوش العمال حتى وقتنا الحالي.
ومن بين محتويات جبل السلسلة توجد ثلاث لوحات ملكية على صخرة عالية تواجه الشرق باتجاه نهر النيل، تم إهداء اللوحة الواقعة في أقصى الشمال من قبل الملك رمسيس الخامس "حوالي 1147-1143 ق.م"، وهي مزينة بمنظر يظهر الملك وهو يقدم اسم عرشه للإله آمون رع وزوجته موت وابنهما خنسو والتمساح، المعبود سوبك، ويذكر النقش أدناه أهم أعمال هذا الملك، مؤطرة بالعديد من ألقابه.
أما اللوحة الثانية فتنسب إلى ملك الأسرة الثانية والعشرين شيشنق الأول "حوالي 945-924 ق.م"، حيث يظهر منظر للمعبودة موت تقود الملك إلى المعبود آمون رع "زوجها" ورع حورآختي وبتاح، كما تشير الكتابة الهيروغليفية أدناه إلى أن الملك فتح هذا الجزء من محاجر جبل السلسلة، بينما يمكننا رؤية المشرف على أعمال معبد شيشنق الأول في طيبة راكعًا في أسفل اللوحة.
اللوحة الملكية الثالثة المنسوبة إلى الملك رمسيس الثالث "حوالي 1184-1153 ق.م." من الأسرة العشرين، تصور الملك وهو يقدم تمثال ماعت: معبودة الحق والعدالة إلى ثالوث طيبة المكون من آمون رع وموت وخنسو.
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