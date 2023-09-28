حكاية اللوحات الموجود بجبل السلسلة على نهر النيل

MENAFN - Youm7) يعد جبل السلسلة من المناطق الجبلية التي تضم العديد من محاجر الحجر الرملي على جانبي النيل، وقد تم استخدام محاجر الحجر الرملي في جبل السلسلة منذ عصر الدولة الوسطى "حوالي 2034 - 1650 ق.م" حتى القرن العشرين، حيث تم استغلال أكثر من مائة محجر لاستخراج كتل الحجر الرملي اللازمة لبناء العديد من المعابد الشهيرة في مصر القديمة، فاحتفظت المحاجر بآثار ضربات أدوات ونقوش العمال حتى وقتنا الحالي.

ومن بين محتويات جبل السلسلة توجد ثلاث لوحات ملكية على صخرة عالية تواجه الشرق باتجاه نهر النيل، تم إهداء اللوحة الواقعة في أقصى الشمال من قبل الملك رمسيس الخامس "حوالي 1147-1143 ق.م"، وهي مزينة بمنظر يظهر الملك وهو يقدم اسم عرشه للإله آمون رع وزوجته موت وابنهما خنسو والتمساح، المعبود سوبك، ويذكر النقش أدناه أهم أعمال هذا الملك، مؤطرة بالعديد من ألقابه.

أما اللوحة الثانية فتنسب إلى ملك الأسرة الثانية والعشرين شيشنق الأول "حوالي 945-924 ق.م"، حيث يظهر منظر للمعبودة موت تقود الملك إلى المعبود آمون رع "زوجها" ورع حورآختي وبتاح، كما تشير الكتابة الهيروغليفية أدناه إلى أن الملك فتح هذا الجزء من محاجر جبل السلسلة، بينما يمكننا رؤية المشرف على أعمال معبد شيشنق الأول في طيبة راكعًا في أسفل اللوحة.

اللوحة الملكية الثالثة المنسوبة إلى الملك رمسيس الثالث "حوالي 1184-1153 ق.م." من الأسرة العشرين، تصور الملك وهو يقدم تمثال ماعت: معبودة الحق والعدالة إلى ثالوث طيبة المكون من آمون رع وموت وخنسو.