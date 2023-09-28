انتخاب الأديب اللبنانى أمين معلوف أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية

MENAFN - Youm7) انتخب الكاتب والروائي الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف لتولي منصب الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية، خلفا لـ هيلين كارير دانكوس، التى توفيت فى 5 أغسطس الماضى.





وكان التنافس على المنصب منحصرا بين اللبناني معلوف والطبيب والكاتب والدبلوماسي الفرنسي السابق جان كريستوف ريفان، والمعروف أن صداقة عميقة تجمع بين معلوف الفائز بـ "جائزة جونكور" الأدبية عام 1993 عن روايته "صخرة طانيوس"، ومنافسه ريفان، الذي حاز الجائزة نفسها في عام 2001 عن روايته "البرازيل الحمراء".





والأمين العام الدائم هو العضو الذي يدير هذه المؤسسة المسئولة عن الدفاع عن اللغة الفرنسية وتعزيزها، لا يوجد سوى 32 شخصًا لشغل هذا المنصب منذ عام 1634م، ولقد كان شاغرًا منذ وفاة إيلين كارير دانكوس في أغسطس، والتي شغلته منذ عام 1999.





وأعضاء الأكاديمية التي لا يزيد عديدها في الوقت الحاضر عن الـ35 عضواً "من أصل أربعين وهو العدد الأصلي" وهم يسمون الخالدين وأمينها العام الدائم ينتخب لمدى الحياة، والسبب فى الفارق بين العددين أن الأكاديمية فشلت فى السنوات الأخيرة فى ضم أعضاء جدد إليها، إذ إن بعض من تم التواصل معهم إما رفضوا معتبرين أن الأكاديمية محافظة جدًا.





وأمين معلوف، أديب من أصول لبنانية، ولد فى عام 1949 وهو ابن الصحفى والكاتب رشدى المعلوف، وبعد دروس جامعية فى الاقتصاد والسوسيولوجيا، بدأ حياته المهنية صحافياً في بيروت، فاز من قبل بجائزة جونكور الأدبية عام 1993 عن روايته "صخرة طانيوس" ويبلغ من العمر حاليا 74 عاماً، وهو صاحب رواية "سمرقند" و"ليون الأفريقي" وكان قد انتخب عضواً في الأكاديمية في عام 2011 بينما ريفان سبقه إليها في عام 2008، وعند انتخابه، جلس أمين معلوف في مقعد العالم الإثنولوجي الفرنسي كلود ليفي ستروس الذي توفي في عام 2009، صدرت أخر كتبه في العام الحالي تحت عنوان "سرادب التائهين"، ومنح معلوف مرتبة الدكتوراه الشرفية من أربع جامعات: لوفان "بلجيكا"، تاراجونا "إسبانيا"، إيفورا "البرتغال" والجامعة الأميركية "بيروت، وفي العامين 2007 ــ 2008، كلفته المفوضية الأوروبية ترؤس لجنة لدراسة أهمية التعددية اللغوية وأثرها في تمتين البناء الأوروبي.