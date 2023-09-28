ويعيش جمال عبد الناصر.. ما قاله الشعراء في وداع الزعيم

MENAFN - Youm7) كان رحيل الزعيم جمال عبد الناصر في سنة 1970 صدمة كبيرة للشعوب العربية، بكل طوائفها، لكن المثقفين بعدما انقضت الصدمة قدموا عددا من المراثي الخالدة.قتلناك يا آخر الأنبياء .. نزار قبانى

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قتلناكَ.. يا آخرَ الأنبياءْ قتلناكَ.. ليسَ جديداً علينا اغتيالُ الصحابةِ والأولياءْ فكم من رسولٍ قتلنا.. وكم من إمامٍ.. ذبحناهُ وهوَ يصلّي صلاةَ العشاءْ فتاريخُنا كلّهُ محنةٌ وأيامُنا كلُّها كربلاءْ..نزلتَ علينا كتاباً جميلاً ولكننا لا نجيدُ القراءهْ.. وسافرتَ فينا لأرضِ البراءهْولكننا.. ما قبلنا الرحيلا.. تركناكَ في شمسِ سيناءَ وحدكْ.. تكلّمُ ربكَ في الطورِ وحدكْ وتعرى.. وتشقى.. وتعطشُ وحدكْ.. ونحنُ هنا نجلسُ القرفصاءْ نبيعُ الشعاراتِ للأغبياءْ ونحشو الجماهيرَ تبناً وقشاً ونتركهم يعلكونَ الهواءْ3 قتلناكَ.. يا جبلَ الكبرياءْ وآخرَ قنديلِ زيتٍ.. يضيءُ لنا في ليالي الشتاءْ وآخرَ سيفٍ من القادسيهْ قتلناكَ نحنُ بكلتا يدينا وقُلنا المنيَّهْ لماذا قبلتَ المجيءَ إلينا؟ فمثلُكَ كانَ كثيراً علينا.. سقيناكَ سُمَّ العروبةِ حتى شبعتْ.. رميناكَ في نارِ عمَّانَ حتى احترقتْ أريناكَ غدرَ العروبةِ حتى كفرتْ لماذا ظهرتَ بأرضِ النفاقْ.. لماذا ظهرتْ؟ فنحنُ شعوبٌ من الجاهليهْ ونحنُ التقلّبُ.. نحنُ التذبذبُ.. والباطنيّهْ.. نُبايعُ أربابنا في الصباح.. ونأكلُهم حينَ تأتي العشيّهْ..4 قتلناكَ.. يا حُبّنا وهوانا وكنتَ الصديقَ، وكنتَ الصدوقَ، وكنتَ أبانا.. وحينَ غسلنا يدينا.. اكتشفنا بأنّا قتلنا مُنانا.. وأنَّ دماءكَ فوقَ الوسادةِ.. كانتْ دِمانا نفضتَ غبارَ الدراويشِ عنّا.. أعدتَ إلينا صِبانا وسافرتَ فينا إلى المستحيل وعلمتنا الزهوَ والعنفوانا.. ولكننا حينَ طالَ المسيرُ علينا وطالتْ أظافرُنا ولحانا قتلنا الحصانا.. فتبّتْ يدانا..فتبّتْ يدانا.. أتينا إليكَ بعاهاتنا.. وأحقادِنا.. وانحرافاتنا.. إلى أن ذبحنكَ ذبحاً بسيفِ أسانا فليتكَ في أرضِنا ما ظهرتَ.. وليتكَ كنتَ نبيَّ سِوانا... 5أبا خالدٍ.. يا قصيدةَ شعرٍ.. تقالُ. فيخضرُّ منها المدادْ.. إلى أينَ؟ يا فارسَ الحُلمِ تمضي.. وما الشوطُ، حينَ يموتُ الجوادْ؟ إلى أينَ؟ كلُّ الأساطيرِ ماتتْ.. بموتكَ.. وانتحرتْ شهرزادْ وراءَ الجنازةِ.. سارتْ قريشٌ فهذا هشامٌ.. وهذا زيادْ.. وهذا يريقُ الدموعَ عليكْ وخنجرهُ، تحتَ ثوبِ الحدادْ وهذا يجاهدُ في نومهِ.. وفي الصحوِ.. يبكي عليهِ الجهادْ.. وهذا يحاولُ بعدكَ مُلكاً.. وبعدكَ.. كلُّ الملوكِ رمادْ.. وفودُ الخوارجِ.. جاءتْ جميعاً لتنظمَ فيكَ.. ملاحمَ عشقٍ.. فمن كفَّروكَ.. ومَنْ خوَّنوكَ.. ومَن صلبوكَ ببابِ دمشقْ.. أُنادي عليكَ.. أبا خالدٍ وأعرفُ أنّي أنادي بوادْ وأعرفُ أنكَ لن تستجيبَ وأنَّ الخوارقَ ليستْ تُعاد...الحلم والأغنية .. صلاح عبد الصبور

لا.. لم يمت

وتظل أشتات الحديث ممزّقات فى الضمائر غافيات فى السكينة حتى تصير لها من الأحزان أجنحة تطير بها كلامًا مرهقًا يمضى ليلقفه الهواءُ يرُدّه لترن فى جدرانه دور مدينة الموت الحزينةْ أصوات أهليها الذين بنت بهم سرر البكاء يتجمّعون على موائد السهر الفقير معذبين ومطرقين الدمع سقياهم وخبزهم التأوُّه والأنين يلقون ـ بين الدمعتين ـ زفير أسئلة تُخشخش مثل أوراق الخريف الذابلات هل مات من وهب الحياة حياته حقًّا أمات؟تتجمع الكلمات حول اسمٍ سرى كالنبض فى شريانهم عشرين عامًا كان الملاذ لهم من الليل البهيم وكان تعويذ السقيم وكان حلم مضاجع المرضى وأغنية المسافر فى الظلام وكان مفتاح المدينة للفقير يذوده حرس المدينة عن حِماها وكان موسم نيلها يأتى فينثر ألف خيط من خيوط الخصب تورق فى رباها وكان من يحلو بذكر فعاله فى كل ليلة للمرهقين النائمين بنصف ثوب.. نصف بطن سمر المودّة والتغنِّى والتمنِّى والكلام والآن أصبح كل لفظ خنجرًا ولكل أمنية عذاب هل مات.. واحزناه!! عشرين عامًا نلقاك شابًّا فى رداء الحرب تنفخ فى النفير كى توقظ الأشلاء تجمع شمل مصر المسترَقَّة كانت على مجرى الزمان تمزّقت قِطَعًا فطُفتَ على مسار النيل تجمع مزقة فى إثر مزقةْ حتى نهضت - نهضتما – ألقيتما التابوت فى لهب السعير وعدتما فى خير رفقةْ نلقاك كهلا أشيب الفودين فى عمر النبوةْ.مرثية العمر الجميل.. عبد المعطى حجازى

هذه آخر الأرض

لم يبق إلا الفراقْ سأسوّى هنالك قبرًا وأجعل شاهده مزقة من لوائك ثم أقول سلامًا زمن الغزوات مضى والرفاقْ ذهبوا ورجعنا يتامى هل سوى زهرتين أضمُّهما فوق قبرك ثم أمزِّق عن قدمى الوثاق؟! إنّنى قد تبعتك من أول الحلم من أول اليأس حتى نهايته ووَفَيْتَ الذماما ورحلت وراءك من مستحيل إلى مستحيل لم أكن أشتهى أن أرى لون عينيك أو أن أميط اللثاما كنت أمشى وراء دمى فأرى مدناً تتلألأ مثل البراعم حيث يغيم المدى ويضيع الصهيل والحصون تساقط حولى وأصرخ فى الناس - يومًا بيوم - وقرطبة الملتقى والعناقْ آه.. هل يخدع الدم صاحبه هل تكون الدماء التى عشقتك حراما؟ !كنتُ فى قلعةٍ من قلاع المدينة ملقى سجينا كنت أكتب مظلمة وأراقب موكبك الذهبى فتأخذنى نشوة وأمزِّق مَظلمتى ثم أكتب فيك قصيدةْ آه يا سيّدى ! كم عطشنا إلى زمن يأخذ القلب قلنا لك اصنع كما تشتهى وأعد للمدينة لؤلؤة العدل لؤلؤة المستحيل الفريدةْلم أكن شاهدًا أبدًا إننى قاتل أو قتيل! مت عشرين موتًا وأهلكت عشرين عمرًا وآخيت روح الفصول تتوارى عصوركم وأظل أغنّى لمن سوف يأتى فترجع قرطبة وتجوز الشفاعةْإننى أحلم الآن لم تأت بل جاء جيش الفرنجة فاحتملونا إلى البحر نبكى على الملك لا.. لست أبكى على الملك لكن على عمرٍ ضائعٍ لم يكن غير وهمٍ جميل ! فوداعًا هنا يا أميرى آن لى أن أعود لقيثارتىوأواصل ملحمتى وعبورى تلك غرناطة تختفى ويلف الضباب مآذنها وتغطّى المياه سفائنها وتعود إلى قبرك الملكى بها وأعود إلى قدرى ومصيرى من ترى يعلم الآن فى أى أرضٍ أموت؟.فى ذكراك الأولى يا ناصر.. محمد مهدى الجواهرى





أكبرت يومك أن يكون رثاء الخالدون عهدتهم أحياء أَوَيُرزقون؟ أجل، وهذا رزقهم صنو الوجود وجاهة وثراء صالوا الحياة، فقلت دَيْنٌ يقتضى والموت قيلَ فقلتُ كان وفاء أثنى عليك وما الثناء عبادة كم أفسد المُتعبّدون ثناء لا يعصم المجد الرجال وإنّما كان العظيم، المجد والأخطاء قد كنت شاخص أمّة نسماتها وهجيرها، والصبح والإمساء ألقت عليك غياضها ومروجها واستودعتك الرمل والصحراء كنت ابن أرضك من صميم ترابها تعطى الثمار، ولم تكن عنقاء تتحضّن السرّاء من أطباعها وتلُمّ – رغم طباعك – الضرّاء قد كان حولك ألف جار يبتغى هدمًا، ووحدك من يريد بناء لله صدرك ما أشدّ ضلوعه فى شدّة، وأرقّهن رخاء أثنى عليك، على الجموع يصوغها الزعماء، إذ هى تخلق الزعماء ناهضت فانتهضت تجرّ وراءها شمم الجبال عزيمة ومضاء ونكست فانتكست، وكنت لواءها يهوى، فما رضيت سواك لواء لسنا ملائكة ولكن حسبنا إغراؤها، لنقاوم الإغراء فيم التعجّب، لا نُحمّل وزرنا قدرًا، ولا ما نحن فيه قضاء يا ابن الكنانة وابن كل عظيمة دهياء، تُحسن فى البلاد بلاء ذبح الفداة ورحت أنت ضحيّة عنهم، وما أغنى الفداء فداء.الرجل ذو الظل الأخضر.. محمود درويش

نعيش معك

نسير معك نجوع معك وحين تموت نحاول ألا نموت معك ! ولكن لماذا تموتَ بعيدًا عن الماء والنيل ملء يديك؟! لماذا تموت بعيدًا عن البرق والبرق فى شفتيك؟ وأنت وعدت القبائل برحلة صيف من الجاهليةْ وأنت وعدت السلاسل بنار الزنود القويةْ وأنت وعدت المقاتل بمعركة تُرجِع القادسيةْنرى صوتك الآن ملء الحناجر زوابع تلو زوابع نرى صدرك الآن متراسَ ثائر ولافتة للشوارع نراك نراك نراك طويلًا كسنبلة فى الصعيد جميلًا كمصنع صهر الحديد وحُرًّا كنافذة فى قطار بعيد ولست نبيًّا.. ولكن ظلّك أخضر أتذكر؟ كيف جعلت ملامح وجهى وكيف جعلت جبينى وكيف جعلت اغترابى وموتى أخضر أخضر أخضر؟ أتذكر وجهى القديم؟ لقد كان وجهى يُحنَّط فى متحف انجليزى ويسقط فى الجامع الأموى متى يا رفيقى؟ متى يا عزيزى؟ متى نشترى صيدليةْ بجرح الحسين.. ومجد أميةْ ونبعث فى سدِّ أسوان خُبزًا وماء ومليون كيلو وات من الكهرباء؟ أتذكر؟ كانت حضارتنا بدويًّا جميلًا يحاول أن يدرس الكيمياء ويحلم تحت ظلال النخيل بطائرة وبعشر نساء ولست نبيًّا ولكن ظلك أخضر .. نعيش معك نسير معك نجوع معك وحين تموت نحاول ألا نموت معك ففوق ضريحك ينبت قمح جديد وينزل ماء جديد وأنت ترانا نسير نسير نسير.يعيش جمال عبدالناصر.. عبد الرحمن الأبنودي يعيش بصوته وأحلامه فى قلوب شعوب عبدالناصرمش ناصرى ولا كنت ف يوم بالذات فى زمنه وف حينه لكن العفن وفساد القوم نسّانى حتى زنازينه.. فى سجون عبدالناصرإزاى ينسّينا الحاضر.. طعم الأصالة اللى فى صوته؟ يعيش جمال عبدالناصر يعيش جمال حتى ف موتُه ما هو مات وعاش عبدالناصر!!اسمه جمال وجميل فعلاً ياما شفنا شجعان خوّافه عظيم.. وكان إنسان طبعاً المجد مش شغل صحافة علشان ده عاش عبدالناصرأعداؤه كرهوه ودى نعمة مِن كرهُه أعداؤه صادق فى قلبه كان حاضن أمَّه ضمير وهمَّة ومبادئ ساكنين فى صوت عبدالناصر ملامحنا.. رجعت بعد غياب دلوقت بس اللى فهمناه لا كان حرامى ولا كداب ولا نهبها مع اللى معاه أنا باحكى عن عبدالناصر عشنا الحياة وياه كالحلم فلا فساد ولا رهن بلاد يومها انتشينا ثقافة وعلم وف زمنه ماعشناش آحاد كنا جموع فى زمن ناصر كان الأمل فى خُضرِتُه بِكْر مافيش لصوص للقوت والمال ومصر أبطال ورجال فكر ومثقفين ستات ورجِال جيوش جمال عبدالناصركان الهلال فى قلبه صليب ولا شفنا حزازات فى بلادنا ولا شُفنا ديب بيطارد ديب ولا جرَس خاصم مادنة وَحَّدْنا صُوت عبدالناصر