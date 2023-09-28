ويعيش جمال عبد الناصر.. ما قاله الشعراء في وداع الزعيم

(MENAFN
- Youm7) كان رحيل الزعيم جمال عبد الناصر في سنة 1970 صدمة كبيرة للشعوب العربية، بكل طوائفها، لكن المثقفين بعدما انقضت الصدمة قدموا عددا من المراثي الخالدة.
قتلناك يا آخر الأنبياء .. نزار قبانى
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قتلناكَ.. يا آخرَ الأنبياءْ قتلناكَ.. ليسَ جديداً علينا اغتيالُ الصحابةِ والأولياءْ فكم من رسولٍ قتلنا.. وكم من إمامٍ.. ذبحناهُ وهوَ يصلّي صلاةَ العشاءْ فتاريخُنا كلّهُ محنةٌ وأيامُنا كلُّها كربلاءْ..
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نزلتَ علينا كتاباً جميلاً ولكننا لا نجيدُ القراءهْ.. وسافرتَ فينا لأرضِ البراءهْ
ولكننا.. ما قبلنا الرحيلا.. تركناكَ في شمسِ سيناءَ وحدكْ.. تكلّمُ ربكَ في الطورِ وحدكْ وتعرى.. وتشقى.. وتعطشُ وحدكْ.. ونحنُ هنا نجلسُ القرفصاءْ نبيعُ الشعاراتِ للأغبياءْ ونحشو الجماهيرَ تبناً وقشاً ونتركهم يعلكونَ الهواءْ
3 قتلناكَ.. يا جبلَ الكبرياءْ وآخرَ قنديلِ زيتٍ.. يضيءُ لنا في ليالي الشتاءْ وآخرَ سيفٍ من القادسيهْ قتلناكَ نحنُ بكلتا يدينا وقُلنا المنيَّهْ لماذا قبلتَ المجيءَ إلينا؟ فمثلُكَ كانَ كثيراً علينا.. سقيناكَ سُمَّ العروبةِ حتى شبعتْ.. رميناكَ في نارِ عمَّانَ حتى احترقتْ أريناكَ غدرَ العروبةِ حتى كفرتْ لماذا ظهرتَ بأرضِ النفاقْ.. لماذا ظهرتْ؟ فنحنُ شعوبٌ من الجاهليهْ ونحنُ التقلّبُ.. نحنُ التذبذبُ.. والباطنيّهْ.. نُبايعُ أربابنا في الصباح.. ونأكلُهم حينَ تأتي العشيّهْ..
4 قتلناكَ.. يا حُبّنا وهوانا وكنتَ الصديقَ، وكنتَ الصدوقَ، وكنتَ أبانا.. وحينَ غسلنا يدينا.. اكتشفنا بأنّا قتلنا مُنانا.. وأنَّ دماءكَ فوقَ الوسادةِ.. كانتْ دِمانا نفضتَ غبارَ الدراويشِ عنّا.. أعدتَ إلينا صِبانا وسافرتَ فينا إلى المستحيل وعلمتنا الزهوَ والعنفوانا.. ولكننا حينَ طالَ المسيرُ علينا وطالتْ أظافرُنا ولحانا قتلنا الحصانا.. فتبّتْ يدانا..
فتبّتْ يدانا.. أتينا إليكَ بعاهاتنا.. وأحقادِنا.. وانحرافاتنا.. إلى أن ذبحنكَ ذبحاً بسيفِ أسانا فليتكَ في أرضِنا ما ظهرتَ.. وليتكَ كنتَ نبيَّ سِوانا... 5
أبا خالدٍ.. يا قصيدةَ شعرٍ.. تقالُ. فيخضرُّ منها المدادْ.. إلى أينَ؟ يا فارسَ الحُلمِ تمضي.. وما الشوطُ، حينَ يموتُ الجوادْ؟ إلى أينَ؟ كلُّ الأساطيرِ ماتتْ.. بموتكَ.. وانتحرتْ شهرزادْ وراءَ الجنازةِ.. سارتْ قريشٌ فهذا هشامٌ.. وهذا زيادْ.. وهذا يريقُ الدموعَ عليكْ وخنجرهُ، تحتَ ثوبِ الحدادْ وهذا يجاهدُ في نومهِ.. وفي الصحوِ.. يبكي عليهِ الجهادْ.. وهذا يحاولُ بعدكَ مُلكاً.. وبعدكَ.. كلُّ الملوكِ رمادْ.. وفودُ الخوارجِ.. جاءتْ جميعاً لتنظمَ فيكَ.. ملاحمَ عشقٍ.. فمن كفَّروكَ.. ومَنْ خوَّنوكَ.. ومَن صلبوكَ ببابِ دمشقْ.. أُنادي عليكَ.. أبا خالدٍ وأعرفُ أنّي أنادي بوادْ وأعرفُ أنكَ لن تستجيبَ وأنَّ الخوارقَ ليستْ تُعاد...
الحلم والأغنية .. صلاح عبد الصبور
لا.. لم يمت
وتظل أشتات الحديث ممزّقات فى الضمائر غافيات فى السكينة حتى تصير لها من الأحزان أجنحة تطير بها كلامًا مرهقًا يمضى ليلقفه الهواءُ يرُدّه لترن فى جدرانه دور مدينة الموت الحزينةْ أصوات أهليها الذين بنت بهم سرر البكاء يتجمّعون على موائد السهر الفقير معذبين ومطرقين الدمع سقياهم وخبزهم التأوُّه والأنين يلقون ـ بين الدمعتين ـ زفير أسئلة تُخشخش مثل أوراق الخريف الذابلات هل مات من وهب الحياة حياته حقًّا أمات؟
تتجمع الكلمات حول اسمٍ سرى كالنبض فى شريانهم عشرين عامًا كان الملاذ لهم من الليل البهيم وكان تعويذ السقيم وكان حلم مضاجع المرضى وأغنية المسافر فى الظلام وكان مفتاح المدينة للفقير يذوده حرس المدينة عن حِماها وكان موسم نيلها يأتى فينثر ألف خيط من خيوط الخصب تورق فى رباها وكان من يحلو بذكر فعاله فى كل ليلة للمرهقين النائمين بنصف ثوب.. نصف بطن سمر المودّة والتغنِّى والتمنِّى والكلام والآن أصبح كل لفظ خنجرًا ولكل أمنية عذاب هل مات.. واحزناه!! عشرين عامًا نلقاك شابًّا فى رداء الحرب تنفخ فى النفير كى توقظ الأشلاء تجمع شمل مصر المسترَقَّة كانت على مجرى الزمان تمزّقت قِطَعًا فطُفتَ على مسار النيل تجمع مزقة فى إثر مزقةْ حتى نهضت - نهضتما – ألقيتما التابوت فى لهب السعير وعدتما فى خير رفقةْ نلقاك كهلا أشيب الفودين فى عمر النبوةْ.
مرثية العمر الجميل.. عبد المعطى حجازى
هذه آخر الأرض
لم يبق إلا الفراقْ سأسوّى هنالك قبرًا وأجعل شاهده مزقة من لوائك ثم أقول سلامًا زمن الغزوات مضى والرفاقْ ذهبوا ورجعنا يتامى هل سوى زهرتين أضمُّهما فوق قبرك ثم أمزِّق عن قدمى الوثاق؟! إنّنى قد تبعتك من أول الحلم من أول اليأس حتى نهايته ووَفَيْتَ الذماما ورحلت وراءك من مستحيل إلى مستحيل لم أكن أشتهى أن أرى لون عينيك أو أن أميط اللثاما كنت أمشى وراء دمى فأرى مدناً تتلألأ مثل البراعم حيث يغيم المدى ويضيع الصهيل والحصون تساقط حولى وأصرخ فى الناس - يومًا بيوم - وقرطبة الملتقى والعناقْ آه.. هل يخدع الدم صاحبه هل تكون الدماء التى عشقتك حراما؟ !
كنتُ فى قلعةٍ من قلاع المدينة ملقى سجينا كنت أكتب مظلمة وأراقب موكبك الذهبى فتأخذنى نشوة وأمزِّق مَظلمتى ثم أكتب فيك قصيدةْ آه يا سيّدى ! كم عطشنا إلى زمن يأخذ القلب قلنا لك اصنع كما تشتهى وأعد للمدينة لؤلؤة العدل لؤلؤة المستحيل الفريدةْ
لم أكن شاهدًا أبدًا إننى قاتل أو قتيل! مت عشرين موتًا وأهلكت عشرين عمرًا وآخيت روح الفصول تتوارى عصوركم وأظل أغنّى لمن سوف يأتى فترجع قرطبة وتجوز الشفاعةْ
إننى أحلم الآن لم تأت بل جاء جيش الفرنجة فاحتملونا إلى البحر نبكى على الملك لا.. لست أبكى على الملك لكن على عمرٍ ضائعٍ لم يكن غير وهمٍ جميل ! فوداعًا هنا يا أميرى آن لى أن أعود لقيثارتى
وأواصل ملحمتى وعبورى تلك غرناطة تختفى ويلف الضباب مآذنها وتغطّى المياه سفائنها وتعود إلى قبرك الملكى بها وأعود إلى قدرى ومصيرى من ترى يعلم الآن فى أى أرضٍ أموت؟.
فى ذكراك الأولى يا ناصر.. محمد مهدى الجواهرى
أكبرت يومك أن يكون رثاء الخالدون عهدتهم أحياء أَوَيُرزقون؟ أجل، وهذا رزقهم صنو الوجود وجاهة وثراء صالوا الحياة، فقلت دَيْنٌ يقتضى والموت قيلَ فقلتُ كان وفاء أثنى عليك وما الثناء عبادة كم أفسد المُتعبّدون ثناء لا يعصم المجد الرجال وإنّما كان العظيم، المجد والأخطاء قد كنت شاخص أمّة نسماتها وهجيرها، والصبح والإمساء ألقت عليك غياضها ومروجها واستودعتك الرمل والصحراء كنت ابن أرضك من صميم ترابها تعطى الثمار، ولم تكن عنقاء تتحضّن السرّاء من أطباعها وتلُمّ – رغم طباعك – الضرّاء قد كان حولك ألف جار يبتغى هدمًا، ووحدك من يريد بناء لله صدرك ما أشدّ ضلوعه فى شدّة، وأرقّهن رخاء أثنى عليك، على الجموع يصوغها الزعماء، إذ هى تخلق الزعماء ناهضت فانتهضت تجرّ وراءها شمم الجبال عزيمة ومضاء ونكست فانتكست، وكنت لواءها يهوى، فما رضيت سواك لواء لسنا ملائكة ولكن حسبنا إغراؤها، لنقاوم الإغراء فيم التعجّب، لا نُحمّل وزرنا قدرًا، ولا ما نحن فيه قضاء يا ابن الكنانة وابن كل عظيمة دهياء، تُحسن فى البلاد بلاء ذبح الفداة ورحت أنت ضحيّة عنهم، وما أغنى الفداء فداء.
الرجل ذو الظل الأخضر.. محمود درويش
نعيش معك
نسير معك نجوع معك وحين تموت نحاول ألا نموت معك ! ولكن لماذا تموتَ بعيدًا عن الماء والنيل ملء يديك؟! لماذا تموت بعيدًا عن البرق والبرق فى شفتيك؟ وأنت وعدت القبائل برحلة صيف من الجاهليةْ وأنت وعدت السلاسل بنار الزنود القويةْ وأنت وعدت المقاتل بمعركة تُرجِع القادسيةْ
نرى صوتك الآن ملء الحناجر زوابع تلو زوابع نرى صدرك الآن متراسَ ثائر ولافتة للشوارع نراك نراك نراك طويلًا كسنبلة فى الصعيد جميلًا كمصنع صهر الحديد وحُرًّا كنافذة فى قطار بعيد ولست نبيًّا.. ولكن ظلّك أخضر أتذكر؟ كيف جعلت ملامح وجهى وكيف جعلت جبينى وكيف جعلت اغترابى وموتى أخضر أخضر أخضر؟ أتذكر وجهى القديم؟ لقد كان وجهى يُحنَّط فى متحف انجليزى ويسقط فى الجامع الأموى متى يا رفيقى؟ متى يا عزيزى؟ متى نشترى صيدليةْ بجرح الحسين.. ومجد أميةْ ونبعث فى سدِّ أسوان خُبزًا وماء ومليون كيلو وات من الكهرباء؟ أتذكر؟ كانت حضارتنا بدويًّا جميلًا يحاول أن يدرس الكيمياء ويحلم تحت ظلال النخيل بطائرة وبعشر نساء ولست نبيًّا ولكن ظلك أخضر .. نعيش معك نسير معك نجوع معك وحين تموت نحاول ألا نموت معك ففوق ضريحك ينبت قمح جديد وينزل ماء جديد وأنت ترانا نسير نسير نسير.
يعيش جمال عبدالناصر.. عبد الرحمن الأبنودي
يعيش بصوته وأحلامه فى قلوب شعوب عبدالناصر
مش ناصرى ولا كنت ف يوم بالذات فى زمنه وف حينه لكن العفن وفساد القوم نسّانى حتى زنازينه.. فى سجون عبدالناصر
إزاى ينسّينا الحاضر.. طعم الأصالة اللى فى صوته؟ يعيش جمال عبدالناصر يعيش جمال حتى ف موتُه ما هو مات وعاش عبدالناصر!!
اسمه جمال وجميل فعلاً ياما شفنا شجعان خوّافه عظيم.. وكان إنسان طبعاً المجد مش شغل صحافة علشان ده عاش عبدالناصر
أعداؤه كرهوه ودى نعمة مِن كرهُه أعداؤه صادق فى قلبه كان حاضن أمَّه ضمير وهمَّة ومبادئ ساكنين فى صوت عبدالناصر ملامحنا.. رجعت بعد غياب دلوقت بس اللى فهمناه لا كان حرامى ولا كداب ولا نهبها مع اللى معاه أنا باحكى عن عبدالناصر عشنا الحياة وياه كالحلم فلا فساد ولا رهن بلاد يومها انتشينا ثقافة وعلم وف زمنه ماعشناش آحاد كنا جموع فى زمن ناصر كان الأمل فى خُضرِتُه بِكْر مافيش لصوص للقوت والمال ومصر أبطال ورجال فكر ومثقفين ستات ورجِال جيوش جمال عبدالناصر
كان الهلال فى قلبه صليب ولا شفنا حزازات فى بلادنا ولا شُفنا ديب بيطارد ديب ولا جرَس خاصم مادنة وَحَّدْنا صُوت عبدالناصر
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