مبادرة الثقافة والفن للجميع.. لماذا حققت نجاح بمعارض الكتب؟

(MENAFN
- Youm7) يحرص جمهورالقراء على اقتناء العديد من الكتب والمؤلفات المختلفة المعروضة فى أجنحة مبادرة "الثقافة والفن للجميع" بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تضم إصدارات قيمة تبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها، وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.
وحققت المبادرة نجاحا كبيرًا منذ إطلاقها وخصوصا فى الدورة الرابعة والخمسين، من معرض القاهرة الدولى للكتاب، لما تمثله من رفع الوعى ومواجهة الأفكار الظلامية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ووصول الكتاب إلى المواطن المصرى أيا كان مكانه وموقعه، لرفع الوعى ومواجهة الأفكار الظلامية، ونشر المعرفة، والتنوير بين المواطنين، وكذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.
وبعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرة تعمل هيئة الكتاب حاليا على وضع خطة لمجموعة من معارض الكتب فى أقاليم مصر المختلفة من الشمال إلى الجنوب، ومن المقرر أن يشارك فيها كل قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب دور النشر الخاصة، ولا يتخطى سعر الكتاب فيها الـ20 جنيها، ويجرى التنسيق فى الوقت الحالى مع المحافظين لتحديد مواعيد إقامة المعارض فى المحافظات.
وتخصص هيئة الكتاب جانبا من معروضاتها يضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة، ومن المقرر أيضا أن تقدم المبادرة تخفيضات في جناح هيئة قصور الثقافة، بالمعرض على الكتب الصادرة عن مختلف سلاسل الهيئة العامة لقصور الثقافة، خاصة أن إصدارات قصور الثقافة تعد من أكثر الكتب المدعومة من الدولة والهادفة لنشر ثقافة القراءة والاطلاع.
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