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مبادرة الثقافة والفن للجميع.. لماذا حققت نجاح بمعارض الكتب؟

9/28/2023 2:35:43 PM
(MENAFN- Youm7) يحرص جمهورالقراء على اقتناء العديد من الكتب والمؤلفات المختلفة المعروضة فى أجنحة مبادرة "الثقافة والفن للجميع" بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تضم إصدارات قيمة تبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها، وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.



وحققت المبادرة نجاحا كبيرًا منذ إطلاقها وخصوصا فى الدورة الرابعة والخمسين، من معرض القاهرة الدولى للكتاب، لما تمثله من رفع الوعى ومواجهة الأفكار الظلامية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ووصول الكتاب إلى المواطن المصرى أيا كان مكانه وموقعه، لرفع الوعى ومواجهة الأفكار الظلامية، ونشر المعرفة، والتنوير بين المواطنين، وكذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.



وبعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرة تعمل هيئة الكتاب حاليا على وضع خطة لمجموعة من معارض الكتب فى أقاليم مصر المختلفة من الشمال إلى الجنوب، ومن المقرر أن يشارك فيها كل قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب دور النشر الخاصة، ولا يتخطى سعر الكتاب فيها الـ20 جنيها، ويجرى التنسيق فى الوقت الحالى مع المحافظين لتحديد مواعيد إقامة المعارض فى المحافظات.



وتخصص هيئة الكتاب جانبا من معروضاتها يضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة، ومن المقرر أيضا أن تقدم المبادرة تخفيضات في جناح هيئة قصور الثقافة، بالمعرض على الكتب الصادرة عن مختلف سلاسل الهيئة العامة لقصور الثقافة، خاصة أن إصدارات قصور الثقافة تعد من أكثر الكتب المدعومة من الدولة والهادفة لنشر ثقافة القراءة والاطلاع.







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