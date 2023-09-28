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شكاوى: ارتفاع درجة حرارة Iphone 15 Pro إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت

9/28/2023 2:35:39 PM
(MENAFN- Youm7) اشتكى المستخدمون أن حرارة هواتفهم iPhone 15 Pro من شركة Apple تزيد عن 100 درجة فهرنهايت، وتمت مشاركة العديد من الصور لفحوصات درجة الحرارة هذه عبر الإنترنت، حيث تظهر إحداها جهاز iPhone 15 Pr باللون الفضي الذي سجل درجة حرارة 108 درجة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أحد المستخدمين، إنه استخدم الهاتف الذكي فقط لإجراء مكالمة مدتها خمس دقائق قبل أن ترتفع الحرارة بحيث لا يمكن التعامل معه.



ويختبر مستخدمو YouTube أيضًا هذه الادعاءات، حيث وجد البعض أن الجهاز وصل إلى 118 درجة، وقد اقترح خبراء الصناعة أن ارتفاع درجة الحرارة يرجع إلى "التسويات التي تم إجراؤها في تصميم النظام الحراري لتحقيق وزن أخف".



كما قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة إذا قمت بشحن الهاتف الذكي باستخدام كابل USB-C ومحول طاقة غير متوافقين.



يعد محول الطاقة USB-C بقدرة 20 واط أو محول الطاقة USB-C ذو القوة الكهربائية العالية هو المعيار القياسي.



تم تداول تقارير عن ارتفاع درجة حرارة iPhone 15 Pro وPro Max على الويب منذ وصول الهواتف الذكية إلى السوق الأسبوع الماضي.



ويحقق بعض المالكين الجدد في الوضع باستخدام موازين الحرارة الكهربائية، ويشاركون نتائجهم عبر الإنترنت، حيث نشر أحد مستخدمي Reddit صورة لجهاز iPhone 15 Pro الفضي الخاص به أثناء فحصه لدرجة الحرارة على ظهر الجهاز.



وشارك مستخدم "تصبح الحرارة مرتفعة جدا لدرجة أنني أخشى لمسه، ويؤلمني ساقي إذا كان في جيبي".



ووجد مستخدم آخر لـ Reddit أن جهاز iPhone Pro Max الجديد الخاص به وصل إلى 104.3 درجة ولكن كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة فقط على الجانب الأيسر من الجهاز.



اكتشف مدون تقني صيني يدعى Geekerwan أن جهاز iPhone Pro يصل إلى مستويات عالية جديدة من درجات الحرارة خلال 30 دقيقة فقط.



وقال في مقطع فيديو نُشر على YouTube: "سجلت درجة حرارة سطح iPhone 15 Pro رقمًا قياسيًا جديدًا في تجربتي مع أجهزة iPhone، حيث وصلت إلى 48 درجة مئوية [118 فهرنهايت]".



واقترح الخبير التقنى، أن الحرارة تأتي من شريحة A17 Pro، وهي شريحة المعالجة الجديدة التي تعمل على تشغيل قدرات الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية وغيرها.







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