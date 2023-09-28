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ميتا تطلق سماعه Quest 3 بقيمة 500 دولار أقل 7 مرات من إصدار أبل

9/28/2023 2:35:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت ميتا الشركة الأم لفيسبوك عن الإطلاق القادم لـ Meta Quest 3
بقيمة 500 دولار، وهى أحدث سماعات الواقع المختلط التى تتعارض مع Vision Pro الأكثر تكلفة، والتى تخطط Apple لإطلاقها العام المقبل بقيمة 3500 دولار.



كشفت Meta، أن Quest 3 تم إعادة تصميمها من الداخل إلى الخارج، ويتميز "بدقة عرض
K4 + Infinite"
بفضل شاشتين بدقة 2064 × 2208 لكل عين ومعدل تحديث "تجريبي" يبلغ 120 هرتز، بينما تستخدم سماعات رأس Apple شاشات 4K micro-OLED
وتوفر إجمإلى 23 مليون بكسل، وفقاً لموقع macrumors.



كما تم تجهيز Quest 3 بصوت مكانى ثلاثى الأبعاد ونطاق صوت أعلى بنسبة 40% منQuest 2 ، حيث تستخدم Meta شريحة Snapdragon
XR2 Gen 2 من Qualcomm لسماعات الرأس، ويوفر ضعف قوة معالجة GPU لـ Meta Quest 2، وتدعم Quest 3 "الألعاب سريعة الحركة، والألوان الكاملة السلسة، والعبور عإلى الدقة."



توفر كاميرتان RGB بدقة أفضل 10 مرات من Quest 2 رؤية للمنطقة المحيطة، ويمكن التعامل مع الكائنات الافتراضية فى مساحتك ألفعلية، وهذا هو جزء الواقع المعزز من سماعة الرأس.



يبلغ وزن Meta Quest 3
515
جرامًا، وهو أثقل قليلاً من Quest 2
ومع ذلك، هناك مظهر بصرى أقل حجمًا بفضل العدسات المسطحة الجديدة، لذلك تقول Meta إن سماعة الرأس أكثر راحة للاستخدام، يوجد حزام ناعم قابل للتعديل يحمله على الرأس، ويمكن تعديل الوجه لتحسين الراحة ومجال الرؤية، ويوجد مجال رؤية أفقى 110 درجة ومجال رؤية عمودى 96 درجة للرؤية المحيطية الممتدة، بالإضافة إلى زيادة الحدة فى مجال الرؤية المركزى بنسبة 25 %، على عكس سماعات رأس
Apple، لا يوجد تتبع للعين أو مسح لقزحية العين.



تستخدم Meta Quest 3 وحدتى تحكم Touch Plus اللتين تعملان بمثابة "امتداد طبيعي" لليدين وتوفران ردود فعل لمسية ملموسة، تستخدم Meta أيضاً أجهزة استشعار الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلى لمتابعة إيماءات اليد، وهناك سلسلة من الكاميرات التى تتيح التنقل بدون وحدة تحكم.



يستمر تشغيل Meta Quest 3 لمدة تصل إلى 2.2 ساعة لكل شحنة فى المتوسط، ولا يتضمن حزمة بطارية خارجية، ويستمر جهاز Apple Vision Pro أيضًا لمدة ساعتين عند توصيله ببطاريته الخارجية، لكنه يمكن أن يعمل طوال اليوم عند توصيله بمصدر طاقة.



تشمل الميزات الأخرى ذاكرة وصول عشوائى (RAM) سعة 8 جيجابايت، وشبكة Wi-Fi 6E، ومؤشر LED يتيح للأشخاص القريبين معرفة متى تكون الكاميرات قيد الاستخدام، ودعم الاتصال بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل Meta Quest Link وAir Link.



يبلغ سعر Meta Quest 3 499.99 دولارًا أمريكيًا لسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت ويمكن طلبها مسبقًا من موقع Meta
الإلكترونى بدءًا من اليوم، ومن المقرر أن تبدأ الطلبات فى الوصول فى أكتوبر.







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