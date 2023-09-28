Thursday, 28 September 2023 11:51 GMT

Epic Games تطلب من المحكمة العليا إعادة النظر فى حكم أبل بشأن الاحتكار

9/28/2023 2:35:39 PM
(MENAFN- Youm7) طلبت Epic Games من المحكمة العليا الأمريكية مراجعة الحكم الصادر في عام 2021 والذي برأ شركة Apple من انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وفقًا لتقرير بلومبرج، ادعى صانع Fortnite سابقًا أن شركة Apple انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا، مشيرًا إلى أن متجر التطبيقات يحظر على المطورين توجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع أخرى تابعة لجهات خارجية، و أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في الولايات المتحدة قرار المحكمة لعام 2021 في أبريل، ووجدت أن ممارسات شركة أبل كان لها "تأثير كبير مضاد للمنافسة يضر المستهلكين"، لكنها لم تستوف معايير قضية مكافحة الاحتكار.

وإذا فازت Epic فى دعوتها، فقد تخسر شركة Apple مصدرًا كبيرًا للإيرادات، حيث تأخذ الشركة حصة من جميع المشتريات التي تتم من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، والتي يمكن أن تصل إلى 30%.
وكانت Epic Games هي أعلى صوت يحتج على هذه النسبة، على الرغم من أن شركات أخرى مثل Spotify وTile تعد أيضًا جزءًا من التحالف من أجل تحرير نسبة التطبقات.
حققت Epic ونظيراتها نجاحًا أكبر في تغيير الوضع الراهن خارج الولايات المتحدة، حيث قضت السلطات في كل من كوريا الجنوبية وهولندا بأنه يجب على شركة Apple السماح بمدفوعات طرف ثالث، على الرغم من أن شركة Apple لا تزال تحصل على تخفيض كبير باعتباره "معاملة" مصاريف، ويشاع أيضًا أن شركة Apple تقوم بإعداد الدعم لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث استجابةً لقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

وتقول بلومبرج إن المحكمة العليا يمكن أن تقرر ما إذا كانت ستنظر في القضية قبل نهاية العام وفى هذه الأثناء، لا تزال لعبة Fortnite غير متاحة على متجر التطبيقات،
لقد كانت غائبة منذ أغسطس 2020، عندما حظرت Apple اللعبة بعد أن أضافت Epic طرق دفع بديلة لتجاوز قطع متجر التطبيقات.

وتخوض Epic أيضًا معركة قانونية مع Google بشأن ممارسات مماثلة، وتزعم كل من Epic وMatch Group، التي تدير تطبيقات المواعدة مثل Hinge وTinder، أن Google تسيء استخدام سيطرتها على توزيع تطبيقات Android من خلال متجر Play من خلال فرض رسوم ومتطلبات غير عادلة لعمليات الشراء داخل التطبيق. ومن المفترض أن تبدأ هذه المحاكمة في الأسابيع القليلة المقبلة.



MENAFN28092023000132011024ID1107160362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث