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جوني إيف و Openai فى محادثات لتصنيع أداة ذكاء اصطناعي بقيمة مليار دولار

9/28/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Youm7) يجري جوني إيف مهندس سابق
بشركة Apple وسام ألتمان من OpenAI، محادثات مع ماسايوشي سون من SoftBank، لتصنيع أداة ذكاء الاصطناع ، بتكلفة مليار دولار، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.



يريد ألتمان الاعتماد علي وكالة التصميم LoveFrom التابعة لـ Ive المساعدة في تطوير أول جهاز استهلاكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وعقدا ألتمان وإيف،جلسات عصف ذهني في استوديو بسان فرانسيسكو حول الشكل الذي سيبدو عليه المنتج الاستهلاكي الجديد، الذي يتمحور حول تقنية OpenAI.



إنهم يأملون في إنشاء تجربة مستخدم أكثر طبيعية وبديهية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، وقالوا إن عملية تحديد التصميم أو الجهاز لا تزال في مرحلة مبكرة مع وجود العديد من الأفكار المختلفة المطروحة على الطاولة.



شارك سون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Softbank، في بعض المناقشات التي تركزت حول إنشاء شركة مستمدة من Softbank وAltman's OpenAI ووكالة التصميم Ive's LoveFrom.



كما أن سون يسعى للحصول على دور مركزي لشركة تصميم الرقائق البريطانية Arm، التي تمتلك المجموعة اليابانية حصة 90٪ فيها، ويقدم سون أيضًا استثمارًا بقيمة مليار دولار في المشروع، وفقًا للتقرير.



ويقال إن المناقشات "جادة"، ولكن لم يتم الاتفاق على أي صفقة، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أي إعلان رسمي، كما حذر الأشخاص المطلعون على الأمر، من المرجح أن يظل أي جهاز جديد على بعد سنوات من الإطلاق.









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