علماء بريطانيون يبتكرون أقوى ليزر فى العالم.. اعرف مواصفاته

MENAFN - Youm7) يبتكر علماء بريطانيون أقوى ليزر في العال ، قادر على إنتاج شعاع أكثر سطوعًا بمليارات المرات من الشمس، وسيعمل الليزر الذي يتم بناؤه في أوكسفوردشاير، على تسريع التقدم في مجال الاندماج النووي والطاقة المتجددة والبطاريات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن نبضة ليزر واحدة من الجهاز الجديد، تدوم جزءًا من تريليون من الثانية، ستوفر طاقة أكبر من الشبكة الوطنية بأكملها.

وسيكون أقوى 20 مرة من الليزر السائد الحالي "فولكان"، والذي يستخدم في الغالب لدراسة فيزياء البلازما.

سيستغرق بناء الليزر ست سنوات، ويأمل العلماء أن يوفر فهمًا أفضل للظواهر الفيزيائية الفلكية مثل المستعرات الأعظم والتوهجات الشمسية.

ويقول الخبراء إنه يمكن تسخيره أيضًا لدراسة طريقة جديدة لتسريع الجسيمات لعلاجات العلاج الإشعاعي المحتملة للسرطان.

وقال وزير العلوم جورج فريمان: "إن إعادة تأسيس بريطانيا كموطن لأقوى ليزر في العالم هي فرصة مثيرة لاستكشاف ما لم يتم استكشافه في علم الفلك والفيزياء، والتقدم نحو مصادر جديدة للطاقة النظيفة لصالح كوكبنا وأكثر من ذلك بكثير".

سيتم بناء الليزر في مرفق الليزر المركزي التابع لمجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا (STFC) في هارويل.

وقد تلقت المنشأة 85 مليون جنيه إسترليني من مؤسسة الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة، وهي الجهة الممولة للعلوم والمدعومة من الحكومة.

لقد بدأت للتو المرحلة الأولى من العمل، وهي تفكيك ليزر فولكان لإفساح المجال لخليفته.

وقال البروفيسور مارك طومسون، الرئيس التنفيذي لـ STFC: "لقد كان مرفق الليزر المركزي قوة دافعة وراء الاكتشافات التي عززت فهمنا لمجالات متنوعة من الخصائص الأساسية للمادة في ظل الظروف القاسية إلى تكوين النجوم والكواكب".