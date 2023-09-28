مواقع سياحية تستهوي المغامرين لمتع خطرة.. فهل تكفي التعليمات؟

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم

أن تكون "مغامرا"، أمر له نكهته الخاصة، لكن المخاطر قد تتربص بالراغب بخوض التجربة في الأردن الزاخر بالعديد من المواقع لـ"سياحة المغامرات" لكن السؤال الماثل هنا، ماذا عن "معدلات الخطر"؟ هل انخفض منسوبها؟ وما الإجراءات الجديدة لتطويقها؟



يكشف تقرير التقييم المسبق الأساسي لممارسة سياحة المغامرات الصادر عن وزارة السياحة والآثار ان الوزارة تدرك اهمية دعم (انشطة المسير) كأحد القطاعات الواعدة في مجال سياحة المغامرات مع العمل على ضمان بقائها ضمن الانشطة الآمنة في ضوء الوضع الحالي.



وحددت الوزارة هدفها العام بضمان إبقاء معدلات الخطر لأنشطة المسير ضمن المعدلات المقبولة وعملت على اهداف تساعد من تقليل تلك المعدلات من خلال تقليل التصور السلبي حول انشطة المغامرة بنسبة 50 % عام 2025 بالمقارنة مع النسب السابقة، اضافة الى زيادة عدد المسارات الرئيسية المهيأة لتصل الى ثلاث مسارات كل سنة ابتداء من العام الحالي وحتى العام 2025 ونشرها والتعريف بها، اضافة الى إطلاق حملات توعوية للتعريف بمناطق المسير والتوعية باهمية اجراءات السلامة العامة.



وتضم المملكة العديد من المواقع الطبيعية التي تلائم ممارسة سياحة المغامرات مثل مناطق المثلث الذهبي ووادي الموجب اضافة الى مسير درب الاردن. ويشهد هذا النوع من السياحة طلبا مرتفعا من سياح دول أوروبية خصوصا فرنسا وألمانيا. ونظرا لأهميتها حددت رؤية التحديث الاقتصادي، الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع السياحي للمرحلة القادمة، والتي تشتمل على تنمية إمكانات الأردن ليصبـح أفضـل الوجهات السياحية للباحثيـن عـن تـجـارب عالميـة المسـتوى فـي المواقع الأثرية والتراثيـة والطبيعية، وسياحة المغامرات، والسياحة الدينيـة، والسياحة العلاجيـة.



وفي هذا الصدد أصدرت وزارة السياحة والآثار سابقا تعليمات لتنظيم ممارسة سياحة المغامرات، والتي يعتبرها خبراء في القطاع السياحي انها تعزز وتحد من مخاطرها وحوادثها، ويؤكدون أن تنظيم رحلات سياحة المغامرات وحصرها في المكاتب السياحية المرخصة خيار إيجابي، خصوصا أنها – سياحة المغامرات- تمثل فرصة في زيادة اعداد زوار المملكة وتعتبر منتجا سياحيا مهما.



وقال مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار ان التعليمات الصادرة عن الوزارة جاءت لتحد من التحديات والمخاطر المتعلقة بسياحة المغامرات.



واكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن التعليمات شددت على تنظيم رحلات سياحة المغامرات من خلال مكاتب السياحة والسفر المرخصة والدليل السياحي المدرب والمتخصص لممارسة هذا النوع من السياحة.



واضاف المصدر ان سياحة المغامرات تشهد اقبالا ملحوظا من مختلف الجنسيات، مؤكدا ان المملكة تضم مواقع تلبي احتياجات المغامر اضافة الى المناخ الطبيعي والبيئي الجاذب الموجود في المملكة.



بموازاة ذلك، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الهيئة تعمل وضمن خطتها التسويقية والترويجية على زيادة الاقبال على هذا النوع من السياحة.



وأكد أن الهيئة تستضيف بالتعاون مع منظمة سياحة المغامرة الدولية مؤتمرا متخصصا لسياحة المغامرة في تشرين الأول (أوكتوبر) المقبل لأهمية هذا الحدث وهذا النوع من السياحة.



وأضاف ان مؤتمر سياحة المغامرة يعتبر حدثا بارزا بهذا القطاع، مبينا أن المملكة تضم العديد من المواقع الطبيعية التي تلائم ممارسة سياحة المغامرات، حيث تقوم الهيئة بالترويج والتسويق لتلك الاماكن مثل مناطق المثلث الذهبي ووادي الموجب اضافة الى دعم الهيئة لممارسة سياحة المغامرات مثل الماراثونات التي تقام بالمملكة اضافة الى مسير درب الأردن.



وحول تعليمات وزارة السياحة والآثار لتنظيم ممارسة سياحة المغامرات، قال إنها "تحد من وقوع الحوادث وتقلل من المخاطر اضافة الى انه حصر تنظيم هذا النوع من السياحة بمكاتب السياحة المرخصة لضبط ممارستها".



بدوره، أكد عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر والمسؤول عن ملف السياحة الوافدة محمود الخصاونة إن تعليمات سياحة المغامرات تسهم في تعزيز عنصر الامان في هذا المنتج السياحي ويعزز مكانتها في الاردن مقارنة مع دول الشرق الاوسط.



وأشار الى أن هناك طلبا مرتفعا على هذا النوع من السياحة من مختلف دول العالم وخاصة من القارة الاوروبية، وتحديدا من فرنسا والمانيا، مبينا أن سياحة المغامرات تسهم في تمكين المجتمع المحلي من الانخراط بالعمل السياحي وبالتالي تسهم في الحد من الفقر والبطالة.



وبين ان 35 % من مكاتب السياحة والسفر تنظم رحلات سياحة المغامرات التي تعتبر محط اهتمام هيئة تنشيط السياحة في عمليات التسويق والترويج.



تعليمات جيدة لكن بحاجة لتطوير



من جهته، شدد عضو مجلس جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الداخلية باسم الغلاييني أن تعليمات سياحة المغامرات وإن كانت تحد من المخاطر إلا انها "تحتاج الى تطوير كونها سياحة متشعبة وكثيرة ومنتشرة بمختلف مناطق المملكة".



واضاف انه لا يوجد مكتب متخصص في سياحة المغامرات فقط اذ أن أي مكتب سياحي مرخص يستطيع ممارسة هذا النوع من السياحة الذي يحتاج الى مختصين لتنظيم رحلات، مبينا أن سياحة المغامرات" متعددة وتحتاج الى معدات وادوات لضمان معايير السلامة العامة بالاضافة الى أدلاء سياحيين مختصين في هذا المجال، وما نزال نحتاج الى تطوير ومتابعة لوضع تعليمات اضافية لممارسة هذا النوع السياحي".



وحول التعليمات التي أصدرتها وزارة السياحة لتنظيم سياحة المغامرات، صدر مؤخرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023.



وتهدف التعليمات، بحسب المادة (3)، إلى تحديد أحكام وشروط إصدار وثيقة تأمين للمشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات، تتضمن المنافع التأمينية وحدودها، والاستثناءات التي ترد عليها ضد الحوادث الشخصية التي يتعرض لها المشارك في البرنامج.



وفي هذا الصدد، قال الغلاييني إن صدور وثيقة التأمين على سياحة المغامرات مؤخرا "يعتبر نقطة ايجابية لتطوير هذا النوع من السياحة في المملكة"، مشيرا إلى تنظيم جهات غير مرخصة لبعض الرحلات ما يستوجب تطويق هذه التصرفات العشوائية ومعالجتها".



بدوره، قال رئيس جمعية الأدلاء السياحيين هاني مساعدة إن سياحة المغامرات لها روادها ومحبوها من مختلف دول العالم رغم محدودية منتسبيها اذ لا تتجاوز اعدادهم حاجز الـ15 الف مشارك سنويا.



وأشار إلى أن الجمعية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومختلف الجهات المعنية تسعى لتقديم أفضل الخدمات المتخصصة بهذا النوع السياحي إذ قامت بعقد دورات متخصصة لتأهيل أدلاء سياحيين متخصصين بسياحة المغامرة.

وبين ان المملكة تضم مواقع سياحية منتشرة بمختلف مناطقها لممارسة كافة انشطة سياحة المغامرات وتضم الكثير من الانشطة مثل السير والتسلق والغوص والكثير من النشاطات الاخرى.



ما هي التعليمات؟



وتهدف هذه التعليمات الى وضع الاسس والشروط اللازمة لتنظيم رحلات سياحة المغامرات للحفاظ على السلامة العامة، وتشدد هذه التعليمات على ضرورة توفر مهارات ومعدات خاصة في رحلات سياحة المغامرات وفقا لطبيعة النشاط وما يتطلبه من قدرات بدنية ومعدات وموقع الرحلة من: تضاريس جغرافية وارتفاع ومناخ. ويحدد مستوى صعوبة الرحلة بناء عل ذلك ويندرج الى ثلاثة مستويات (سهل، متوسط، صعب).



كما حددت التعليمات الشروط المطلوبة حسب نوع النشاط كسياحة المسير أو سياحة المسير مع المبيت ، أو سياحة الوديان، أو سياحة الوديان التقنية والانزال وصعود الجبال، أو سياحة التسلق الصخري ذات المقطع الواحد، أوسياحة التسلق الصخري ذات المقاطع المتعددة.

اقرأ المزيد :

5 مغامرات لا يمكنك خوضها إلا في سويسرا



