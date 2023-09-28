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البنك الأردني الكويتي يطلق خدمة ماسة MASA على تطبيق الهواتف الذكية Jkbmobile

9/28/2023 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في خطوة تهدف إلى إحداث ثورة في تجارب عملائه المصرفية، ولتعزيز ريادته في مجال الابتكار الرقمي، وبالتعاون مع شركة " سلمى للذكاء الاصطناعي " أعلن البنك الأردني الكويتي عن إطلاق MASA المساعد الرقمي الشخصي المبتكر والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي تم دمجه بسلاسة في تطبيق البنك JKBMobile على الهواتف الذكية.
ويأتي إطلاقMASA استكمالاً لمجموعة من الخطوات المتسارعة التي نفذها البنك الأردني الكويتي خلال السنوات الأخيرة الماضية لمواكبة التقدم السريع للتكنولوجيا والطلب المتزايد على الحلول المصرفية الملائمة والفعّالة، حيث أطلق هذا المساعد الرقمي الرائد والذي يسخر قوة الذكاء الاصطناعي لتزويد عملاء البنك بمستوى لا مثيل له من المساعدة الشخصية والمعاملات المالية.
يعكسMASA الذي يمثل التقاطع بين الابتكار والراحة، التزام البنك الأردني الكويتي في تطبيق التطورات التكنولوجية المعاصرة على التجارب المصرفية لعملائه، بدءاَ من إجابة استفساراتهم وحتى إتمام معاملاتهم المالية المتنوعة، حيث يمكن لهم التحدث بسهولة مع MASA إما شفهياً أو كتابة باستخدام اللغة العربية العامية، سواء عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية أو على منصة واتساب المخصصة للبنك، ومن خلال ميزة التعرف على الصوت الخاصة ب MASA يتم تعريف العملاء بواجهة تفاعلية تضمن تجربة مصرفية أكثر سهولة وسلاسة.
فكرة MASA لا تتمحور فقط حول التصميم المتطور والمتميز، وإنما تمتد وظائفه لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها على سبيل المثال لا الحصر، التحويلات المالية عبر كليك CliQ، و دفع الفواتير، إضافة إلى إلمامه بشريحة واسعة من الأسئلة الشائعة، ويقدم توضيحاً حول مجموعة متكاملة من الحلول والعروض المصرفية للبنك الأردني الكويتي.
وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لشركة سلمى للذكاء الاصطناعي أحمد نواصره:" يسعدنا دعم البنك الأردني الكويتي من خلال التعاون على تطوير ماسة التي ستكون بمثابة مركزه الرقمي، مع الخبرة الواسعة التي تملكها سلمى في الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي وتحليلات البيانات والتقنيات الرقمية، نحن على ثقة من أن المساعدة الشخصية المالية MASA ستمكن عملاء البنك من الحصول على تجربة آمنة وسلسة مع السماح للبنك بخفض التكاليف التشغيلية، مما يؤدي إلى تحسين التجربة الشاملة عند إجراء الخدمات المصرفية رقميا ".
من جانبه، قال رئيس تنمية أعمال التجزئة في البنك الأردني الكويتي سهيل سلمان: "يجب على البنوك مواصلة الابتكار والاستجابة لديناميكيات الأعمال المتطورة، ودمج التقنيات الناشئة في حزمها التكنولوجية، من خلال التعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء ومزودي الخدمات نحن في البنك الأردني الكويتي، نتصور عالماَ مصرفياً مبسطاً وسريعاً ومصمماً خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا المتميزة. MASA ليس فقط نقلة وتطور تكنولوجي ، بل هو التزامنا الذي يتجلى نحو الابتكار المصرفي وتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها".



عن سلمى للذكاء الاصطناعي:
تأسست شركة سلمى للذكاء الاصطناعي في عام 2021، وهي شركة تكنولوجية متخصصة في تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) لصناعة الخدمات المالية. مع التركيز على الابتكار والتصميم المركز للعميل، تهدف سلمى للذكاء الصناعي إلى إحداث ثورة في الطريقة التي تتفاعل بها البنوك والمؤسسات المالية مع عملائها وإدارة عملياتها.
المنتج الرئيسي لشركة سلمى للذكاء الاصطناعي هو المساعد المالي الافتراضي، وهو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتقديم خدمات شخصية وفعّالة وآمنة لعملاء البنك. من التعامل مع الاستفسارات الروتينية إلى تنفيذ المعاملات المالية الكاملة، تم تصميم المساعد المالي الافتراضي لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء مع تقليل التكاليف التشغيلية للبنك.



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