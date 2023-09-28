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المركزي: ارتفاع صادرات المملكة من السّلع والخدمات إلى 7,802.9 مليون دينار

9/28/2023 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشير البيانات الأوليّة لميزان المدفوعات الأردنيّ الصّادرة عن البنك المركزيّ خلال النّصف الأولّ من عام 2023 إلى ارتفاع صادرات المملكة من السّلع والخدمات بنسبة 15.3% لتصل إلى 7,802.9 مليون دينار.
وجاء ذلك بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الصّادرات الخدمية بنسبة 43.5%، لتصل إلى ما قيمته 3,289.4 مليون دينار، مدفوعةً بارتفاع الصّادرات من خدمات السّفر بنسبة 59.4% وخدمات النقل بنسبة 20.5%.
كما ارتفعت الصّادرات السّلعية بنسبة 0.9% لتصل إلى 4,513.5 مليون دينار، مدفوعةً بارتفاع الصّادرات من المواد الكيماوية بنسبة 19.9% والخضراوات والفواكه بنسبة 32.6%.
من جهة أخرى، تراجعت مستوردات المملكة من السّلع والخدمات خلال النّصف الأولّ من عام 2023 بنسبة 1.9% لتصل إلى 10,051.5 مليون دينار، إذ انخفضت المستوردات السّلعية (فوب) بنسبة 4.3% لتصل إلى ما قيمته 7,980.1 مليون دينار، نتيجة تراجع مستوردات المملكة من النّفط الخام ومشتقّاته بنسبة 19.3% والخيوط النسيجية بنسبة 22.0%. أمّا المستوردات الخدميّة فقد أظهرت ارتفاعاً بنسبة 8.9% لتصل إلى ما قيمته 2,071.4 مليون دينار، مدفوعةً بارتفاع المستوردات من خدمات السّفر بنسبة 46.4%.
وتبعاً لذلك، أظهر عجز الميزان التجاري للسّلع والخدمات تراجعاً نسبته 35.4% ليصل إلى ما قيمته 2,248.6 مليون دينار مقارنة مع ما قيمته 3,480.1 مليون دينار، خلال النّصف المقابل من عام 2022.

MENAFN28092023000072011014ID1107160332

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