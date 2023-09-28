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اتفاقية بين غرفة التجارة الأميركية وملتقى سيدات الأعمال

9/28/2023 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت غرفة التجارة الأميركية في الأردن وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة في المسؤولية المجتمعية، والعمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق التكافل الاجتماعي، بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جوده ورئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الدكتورة ريم البغدادي.

وحضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في الأردن رغد الخوجة وعدد من السيدات الإداريات من ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.

وتعمل مذكرة التفاهم كشكل من أشكال التعاون والشراكة المتبادلة في مجال نمو الأعمال وتطويرها، وتسهيل التجارة والترويج لكل من شبكتي غرفة التجارة الأميركية في الأردن وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.

وأكد جوده أهمية التعاون المشترك بين الغرفة والملتقى، حيث سيعمل الطرفان معًا لتحقيق أقصى قدر من الوصول من خلال الاستفادة من شبكات الطرفين من خلال التواصل وتوزيع الفرص عبر كليهما.

وأضاف أنه ستقدم غرفة التجارة الأميركية في الأردن وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني المساعدة لتمكين الوصول المشترك إلى المعلومات والموارد والفرص كلما أمكن ذلك وبأقصى قدرة كل طرف على المشاركة.

وأشارت البغدادي إلى رؤية ورسالة وأهداف الملتقى وأهم المحطات في مسيرته بتمكين سيدات الأعمال والمهن في الأردن.

وأكدت ضرورة الربط مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق مستوى أعلى من التشاركية التي تخدم كلا الطرفين.

وشددت على أهمية هذه الاتفاقية في توثيق وتعزيز التعاون الهادف إلى خدمة الأعضاء في كلا الطرفين من حيث توسيع شبكه العلاقات الهادفة لترويج أعمالهم وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن JFBPW منظمة غير حكومية غير ربحية تأسست عام 1976 لدعم سيدات الأعمال والمهنيات الأردنيات وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية في الأردن.

ويعد الملتقى منظمة شاملة تستخدم شبكاتها الواسعة لدعم السيدات على جميع مستويات الأعمال في الأردن لتحقيق إمكاناتهن الكاملة.

وتعد JFBPW من أوائل المنظمات الريادية في الأردن، وقد شكلت تحالفات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني الوطنية، والقطاع الخاص، والبلديات والمنظمات الأجنبية.

ويذكر أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن (AmCham-Jordan) جمعية أردنية ومنظمة تطوعية غير ربحية قائمة على الأعضاء، علما أنها تأسست عام 1999.

وتعمل مع أكثر من 250 عضوًا من أفضل الشركات الأردنية والشركات الأميركية العاملة في الأردن، وهي تعمل منذ أكثر من 20 عامًا للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن من خلال تعزيز الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في العلاقات التجارية والاستثمارية، والسياسة والدعوة، وتنمية الموارد البشرية والتواصل مع مجتمع الأعمال.

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