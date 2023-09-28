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منطقة التجارة العربية تتصدر وجهة الصادرات الوطنية بقمية 1.7 مليار دينار

9/28/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- ما تزال اتفاقية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تستحوذ على الحصة الأكبر من ناحية وجهة الصادرات الوطنية ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بعد ان سجلت 1.7 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
ووفق تحليل أجرته "الغد" حول آخر مؤشرات التجارة الخارجية جاءت اتفاقية دول منطقة التجارة العربية بالمرتبة الأولى ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية للمملكة إذ شكلت ما نسبته 35 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
ويشار الى أن قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي بنسبة 1.5 % لتصل الى 4.914 مليار دينار مقابل 4.853 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة العربية ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 18 % لتصل إلى 1.729 مليار دينار مقابل 1.463 مليار دينار منها 554 ذهب الى سوق السعودية.
وتظهر الأرقام أن الدول الآسيوية غير العربية جاءت بالمرتبة الثانية من ناحية وجهة الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إذ شكلت 26 % من إجمالي الصادرات وبقيمة 1.257 مليار دينار.
وتراجعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بنسبة 17 % لتصل الى 1.257 مليار دينار مقابل1.508 مليار دينار فيما ذهب منها 820 مليون دينار الى السوق الهندية.
وفي المرتبة الثالثة جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا حيث شكلت 24 % من إجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة 1.199 مليار دينار.
وبحسب الأرقام الرسمية ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3 % لتصل الى 1.199 مليار دينار مقابل 1.165 مليار دينار منها 1.138 مليار دينار ذهب الى الولايات المتحدة الاميركية.
وتظهر الأرقام الرسمية أن دول الاتحاد الاوروبي جاءت بالمرتبة الرابعة من حيث وجهة الصادرات الوطنية حيث شكلت 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة 247 مليون دينار.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى الى دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 12 % لتصل الى 247 مليون دينار مقابل 220 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي فيما ذهب منها 51 مليون دينار الى السوق الإسبانية.
وفيما يخص قائمة السلع المصدرة جاءت الألبسة وتوابعها بقيمة 783 مليون دينار تليها الأسمدة بقيمة 640 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 509 مليون دينار والبوتاس الخام بقيمة 425 مليون دينار والفوسفات الخام بقيمة 363 مليون دينار والمنتجات الكيماوية بقيمة 289 مليون دينار.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي الصادرات الكلية بلغت قيمتها خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي 5.292 مليار دينار مقابل 5.271 مليار دينار مسجلة زيادة طفيفة نسبتها 0.4 %، فيما شكلت السلع المعاد تصديرها منها ما قيمته 378 مليون دينار.

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