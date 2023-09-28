معسكر تدريبي لـ ناشئي المصارعة في بولندا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادرت بعثة المنتخب الوطني لناشئي المصارعة، اليوم، إلى العاصمة البولندية وارسو، لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب البولندي، بهدف رفع جاهزية اللاعبين لخوض الاستحقاقات المقبلة.
ويرأس الوفد الأردني، مدير اتحاد المصارعة عبدالعزيز طمليه، ويضم أربع لاعبين، وهم: علي أبو نصير وزيد ناغوج وحسن ناغوج وحمزة فارس، بقيادة المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين إبراهيم عرعر، والمعالجة نور سفتلانا.
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