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معسكر تدريبي لـ ناشئي المصارعة في بولندا

9/28/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غادرت بعثة المنتخب الوطني لناشئي المصارعة، اليوم، إلى العاصمة البولندية وارسو، لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب البولندي، بهدف رفع جاهزية اللاعبين لخوض الاستحقاقات المقبلة.

ويرأس الوفد الأردني، مدير اتحاد المصارعة عبدالعزيز طمليه، ويضم أربعة لاعبين؛ هم: علي أبو نصير وزيد ناغوج وحسن ناغوج وحمزة فارس، بقيادة المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين إبراهيم عرعر، والمعالجة نور سفتلانا.

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