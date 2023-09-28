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فضيحة الحكام.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد وبرشلونة يخضع لتحقيق

9/28/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



داهمت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، في إطار تحقيق قضائي بمزاعم دفع نادي برشلونة ملايين الدولارات على مدار سنوات لنائب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد.
وأكد الحرس المدني الإسباني لوكالة "أسوشيتد برس"، أن قواته فتشت مكاتب لجنة الحكام في مقر الاتحاد القريب من مدريد.
وذكر أن القوات لم تنفذ أي اعتقالات، وتتصرف بناء على أوامر القاضي الذي ينظر في القضية.

والخميس كشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن النادي الكتالوني يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى، في قضية تتعلق بأنشطة لجنة الحكام في البلاد خلال عقدين.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، قال القاضي المسؤول عن التحقيق خواكين أجيري لوبيز إن برشلونة ربما استفاد من "فساد ممنهج محتمل".

ونفى برشلونة في بيان في فبراير الماضي ارتكاب أي مخالفة.

وفي مارس الماضي، قدم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو على مدار 17 عاما، إلى شركات مملوكة لنائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني خوسيه ماريا إنريكيز نغريرا، في الفترة من 1993 إلى 2018.

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