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غاب ميسي.. فتجرع إنتر ميامي خسارة أول لقب

9/28/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خسر إنتر ميامي، في غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإصابة، 2-1 أمام هيوستن دينامو في نهائي كأس أميركا المفتوحة لكرة القدم الليلة الماضية.
وغاب ميسي للمباراة الرابعة عن إنتر لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.

وأحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستن في الشوط الأول مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.

وفقد إنتر ميامي فرصة تحقيق لقبه الثاني بعد أن قاده ميسي للفوز بكأس الدوري الأميركي- المكسيكي الشهر الماضي عقب تسجيله 10 أهداف في المسابقة.

وتأهل بذلك ميامي وهيوستن إلى كأس أبطال الكونكاكاف 2024.

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