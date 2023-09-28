غاب ميسي.. فتجرع إنتر ميامي خسارة أول لقب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خسر إنتر ميامي، في غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإصابة، 2-1 أمام هيوستن دينامو في نهائي كأس أميركا المفتوحة لكرة القدم الليلة الماضية.
وغاب ميسي للمباراة الرابعة عن إنتر لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.
وأحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستن في الشوط الأول مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.
وفقد إنتر ميامي فرصة تحقيق لقبه الثاني بعد أن قاده ميسي للفوز بكأس الدوري الأميركي- المكسيكي الشهر الماضي عقب تسجيله 10 أهداف في المسابقة.
وتأهل بذلك ميامي وهيوستن إلى كأس أبطال الكونكاكاف 2024.
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