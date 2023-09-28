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اتهامات بالسحر.. كيف ردّ الأهلي على نجم الزمالك السابق؟

9/28/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثار أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق لاعبا ومدربا وإداريا الجدل بسبب تصريحاته الإعلامية ضد فريق الأهلي المصري على خلفية المواجهة المحتملة بين العملاق الأحمر ونظيره السعودي اتحاد جدة في مونديال الأندية.
وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضد الاتحاد لخوض مواجهة ربع نهائي مونديال الأندية على ملعب الجوهرة يوم 15 ديسمبر المقبل.

وفجّر ميدو "قنبلة" بتصريحاته التي أغضبت جماهير النادي الأهلي، وأثارت موجة سخرية بين جماهير الكرة السعودية، حيث قال نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق في تصريحات تلفزيونية: "يجب أن يتحلى فريق الاتحاد بالحذر، لأن الأهلي ينتظرهم في المونديال، سيجدون كمية كبيرة من الإصابات في صفوفهم بصورة غير طبيعية في الفترة المقبلة".

وأضاف ميدو: "أي فريق يواجه الأهلي يصطدم بشبح الإصابات قبل موعد المباراة، قد نجد أن لاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي في الفريق المنافس قبل أي مباراة مهمة وهذا أمر عادي".

وواصل ميدو تصريحاته قائلا: "لاعبو الاتحاد يجب أن يكثروا من قراءة القرآن باستمرار في الفترة المقبلة، حتى لا يحدث معهم ما جرى مع الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ضد الأهلي، عندما افتقد أهم لاعبي الفريق وهم محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة بسبب فيروس كورونا".

رد قوي من الأهلي
النادي الأهلي خصص وقتا طويلا عبر قناته الرسمية للرد على نجم الزمالك السابق، وتكفل عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأحمر بالرد، حيث قال: "تصريحات ميدو عن الأهلي هو نفسه غير مقتنع بها، لكنه انجرف لهذا الطريق لأنه يريد أن يحصل على منصب في نادي الزمالك من خلال الإساءة للنادي الأهلي والعبث معه".

وأوضح القيعي أن ميدو "قدم نفسه للإعلام كشخص محترف عايش كرة القدم في أوروبا لسنوات، لكنه بات يسير في فلك ثقافة لا تعبر حتى عن نادي الزمالك".

وأتم قائلا: "لا يجب أن يمر حديث ميدو عن الأهلي مرور الكرام، على الجميع أن يعلم أنه يقول ذلك من أجل أن يتحول إلى قيادي كبير في نادي الزمالك خلال السنوات المقبلة، لكن ذلك لا ينبغي أن يحدث على حساب الأهلي".

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