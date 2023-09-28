Thursday, 28 September 2023 11:49 GMT

إدخال تحسينات كبيرة على مرافق حلبة لوسيل

9/28/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قامت حلبة لوسيل الدولية بتجديد مرافقها وتدابير السلامة قبل عودة سباق جائزة قطر الكبرى في 8 تشرين الأول.

 وسيكون السباق الأول بعقد طويل الأمد (10 سنوات) بعد أن استقبلت الحلبة سباقًا في 2021 قبل ان اخذت إجازة في 2022 بسبب تنظيم قطر كأس العالم لكرة القدم.

تمت زيادة السعة في المدرجات إلى 40.000 مقعد مع ترقية البنية التحتية لمواقف السيارات أيضًا، مع منطقة أكبر للمشجعين ومناطق لكبار الشخصيات، بما في ذلك "F1 Paddock Club". بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث الحظائر، بما في ذلك مراكز جديدة لوسائل الإعلام والمراكز الطبية.

MENAFN28092023000072011014ID1107160322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث