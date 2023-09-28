إدخال تحسينات كبيرة على مرافق حلبة لوسيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قامت حلبة لوسيل الدولية بتجديد مرافقها وتدابير السلامة قبل عودة سباق جائزة قطر الكبرى في 8 تشرين الأول.
وسيكون السباق الأول بعقد طويل الأمد (10 سنوات) بعد أن استقبلت الحلبة سباقًا في 2021 قبل ان اخذت إجازة في 2022 بسبب تنظيم قطر كأس العالم لكرة القدم.
تمت زيادة السعة في المدرجات إلى 40.000 مقعد مع ترقية البنية التحتية لمواقف السيارات أيضًا، مع منطقة أكبر للمشجعين ومناطق لكبار الشخصيات، بما في ذلك "F1 Paddock Club". بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث الحظائر، بما في ذلك مراكز جديدة لوسائل الإعلام والمراكز الطبية.
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