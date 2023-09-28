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هلال القدس الفلسطيني يدشن تطبيق النادي الإلكتروني من عمان

9/28/2023 2:33:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أطلق نادي هلال القدس الفلسطيني تطبيق النادي، بالتعاون مع مجموعة القلاع العالمية القطرية، وذلك من خلال حفل أقيم في أحد فنادق العاصمة عمان مساء الخميس، بحضور القائم بأعمال السفير المغربي في الأردن عادل حمو.

ويتوفر في التطبيق الذي يتم تحميله عبر الأجهزة المحمولة، تاريخ النادي ومعاناته مع الاحتلال، إضافة إلى مباريات النادي والمتجر وغيره من المنصات الداعمة لمسيرته، علما بأنه سيتم إشهاره خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد رئيس نادي هلال القدس الفلسطيني ضياء الشويكي خلال الحفل، أن هدف النادي وإدارته بالفترة الحالية هو إيصال اسم القدس لكل بقعة من بقاع العالم، مفتخرا بأن النادي الفلسطيني الأول الذي ينشأ تطبيق خاص به الذي يمتاز بمواصفات عالمية.

ومن جهته، وجه عضو مجلس إدارة نادي هلال القدس ناصر القوص شكره لدولة قطر على التعاون مع النادي عبر مجموعة القلاع وإنشاء التطبيق، مشيرا إلى أن الهدف من التطبيق أيضا هو تعزيز صمود أبناء المدينة.

ومن المتوقع أن يطلق ناديا الوحدات والفيصلي التطبيق الخاص خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع مجموعة القلاع القطرية أيضا، وذلك بعد أن اتفقا في وقت سابق على العمل عليه.

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