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برشلونة يستقبل إشبيلية على وقع قضية الرشوة

9/28/2023 2:33:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدريد – يستضيف نادي برشلونة، نظيره فريق إشبيلية عند الساعة العاشرة من مساء اليوم في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ويخوض برشلونة المباراة، سعيا لتعويض اخفاقه الأخير المتمثل بتعادله مع ريال مايوركا (2-2) في الجولة السابعة وتراجعه للمركز الثالث في الترتيب، فيما يدخل اشبيلية اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على ألميريا بنتيجة (5-1).
كما يدخل البرسا المواجهة، على وقع حادثة قيام الشرطة الإسبانية، بتفتيش مكاتب اللجنة الفنية للحكام في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، بأمر من قاضي التحقيق في "قضية نيغريرا".
وحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، بدأ أعضاء من مجموعة الجرائم الاقتصادية والتكنولوجية التابعة لوحدة الشرطة القضائية في برشلونة حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، عملية تفتيش في مقر الاتحاد بالعاصمة الإسبانية بحثا عن وثائق في مكاتب اللجنة الفنية للحكام.
وأشارت مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق أصدر أمرا يتهم فيه نادي برشلونة بالرشوة، وأوضحت مصادر مقربة من التحقيقات أن عملية التفتيش مستمرة ولا توجد توقعات بإجراء عمليات اعتقال.
وفي الخامس من أيلول (سبتمبر) الماضي، اعتبر القاضي خواكين أغيري، الذي ينظر في القضية، أنه لا يرى مؤشرات على شراء برشلونة للحكام "بطريقة الدفع التقليدية" في مباراة بعينها، بل بـ"أسلوب جديد غير مشروع يكشف عن فساد ممنهج" داخل لجنة الحكام بتقييم وتعيين حكام.
وكشف القاضي أنه لم يستدل حتى الآن على وجهة المبالغ التي تلقاها نائب رئيس لجنة الحكام خوسيه ماريا إنريكيث نيغريرا ونجله، والتي تصل إلى سبعة ملايين يورو حصلوا عليها من نادي برشلونة خلال الفترة بين 2001 و2018.
ورأى القاضي أن هذه القضية توحي بـ"طريقة جديدة لتوزيع الحكام في كرة القدم بشكل غير مشروع" في إطار من "الفساد الممنهج المحتمل داخل لجنة الحكام" خلال فترة تولي نيغريرا منصب نائب رئيس اللجنة وتقاضيه سبعة ملايين يورو، مقابل إعداد نيغريرا تقارير عن الحكام والتحكيم، على حد زعم النادي.
وكانت "قضية نيغريرا" قد شغلت الرأي العام الرياضي في إسبانيا، بعد أن فجرت إذاعة "كادينا سير" بمنتصف شهر شباط "فبراير" الماضي، مفاجأة بنشر وثائق تثبت دفع نادي برشلونة مبلغ 1.4 مليون يورو إلى نائب رئيس لجنة التحكيم الإسبانية بين عامي 2016 و2018، خوسيه ماريا نيغريرا.
وقالت "كادينا سير" إن برشلونة دفع المبلغ المذكور على 3 دفعات لشركة "DASNIL 95 SL" المملوكة لخوسيه ماريا، الذي شغل منصب نائب رئيس لجنة التحكيم بين 1994 و2018، حيث توقفت مدفوعات البارسا بعد تقاعد خوسيه من اللجنة في العام 2018.
في المقابل، استعاد ريال مدريد وصيف بطل الموسم الماضي، توازنه بتغلبه على ضيفه لاس بالماس 2-0، واستغل جيرونا تعثر شريكه السابق برشلونة وانفرد بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه فياريال 2-1.
وعوض "النادي الملكي" خسارته القاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3 في ديربي العاصمة على ملعب "ميتروبوليتانو"، وحقق فوزه السادس هذا الموسم بفضل هدفي إبراهيم دياز وخوسيلو.
وكان ريال مدريد يمني النفس باستعادة الصدارة من غريمه برشلونة (حامل اللقب) الذي تعثر أمام مضيفه ريال مايوركا 2-2، لكن جيرونا، مفاجأة انطلاقة الموسم الحالي، كان له رأي آخر بفوزه السادس تواليا دون خسارة ليرفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام النادي الملكي ونقطتين أمام جاره الكاتالوني برشلونة، الذي تراجع للمركز الثالث، فيما بقي لاس بالماس على نقاطه الخمس في المركز السابع عشر.
وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، فرض رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أبقى على الانجليزي جود بيلينغهام والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي العائد من الإصابة فينيسيوس جونيور في الاحتياط، سيطرتهم على مجريات المباراة وخلقوا العديد من الفرص، التي تناوب المهاجمون وخصوصا خوسيلو ودياس الذي لعب أساسيا للمرة الاولى هذا الموسم، على إهدارها مع تألق لافت لحارس المرمى ألفارو فاييس.
وقال دياز - الذي كان معارا إلى ميلان الايطالي الموسم الماضي: "بالنسبة للهدف، كان لدي الهدوء الذي لم أتمتع به من قبل في الفرص الأخرى، وكان لدي هذا الصبر، وأنا سعيد للغاية، إنه أمر لا يصدق أن تسجل في البيرنابيو، إنه شيء فريد من نوعه، أنا فخور وسعيد بهذا الهدف الأول هذا الموسم".
وتزامناً مع فوز نادي العاصمة، كان جيرونا يسجل فوزه السادس هذا الموسم أمام مضيفه فياريال، وسجل هدفي الضيوف الأوكراني أرتيم دوفبيك في الدقيقة 56 وإريك غارسيا عند الدقيقة 61، فيما أحرز دانيال باريخو هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.
ورفع جيرونا الذي لم يتلق، على غرار برشلونة، أي خسارة بعد هذا الموسم مع تعادل وحيد، رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، أمام ريال مدريد خصمه المقبل في المرحلة الثامنة.
في المقابل، توقف رصيد فياريال الذي مني بخسارته الرابعة عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر، وفي مباراة ثالثة، تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي 2-2.
وسجّل هدفي أصحاب الأرض يوري بيرشيش عند الدقيقة 6، والغاني إيناكي وليامس في الدقيقة 62، فيما جاء تعادل خيتافي عن طريق الأوروغوياني غاستون ألفاريس في الدقيقة 51، وخوانمي لاتاسا في الدقيقة 83.
وبهذا التعادل، عزز أتلتيك مركزه الرابع مع 14 نقطة، فيما بقي خيتافي في المركز العاشر مع ثماني نقاط. (وكالات)

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