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مواجهة محتملة بين ميسي ورونالدو في الصين.. ويونايتد يسعى لتجديد عقد المجبري

9/28/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- كشفت تقارير صحفية سعودية، أن مواجهة مرتقبة ستجمع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة ودية بين فريقي النصر السعودي وإنتر ميامي الأميركي.
وأكد الناقد الرياضي السعودي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجود اهتمام من شركة تسويقية عالمية لإقامة لقاء ودي يجمع بين النصر وإنتر ميامي، مضيفا: "المباراة ستكون بحضور جميع نجوم الفريقين، ويتقدمهم الأسطورة البرتغالية رونالدو والنجم الأرجنتيني ميسي".
وأشار: "تسعى الشركة العالمية إلى إقامة المباراة الودية في دولة الصين"، علما أن آخر مواجهة جمعت بين النجمين العالميين ميسي ورونالدو كانت في السعودية، خلال مواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق مكون من نجوم فريقي النصر والهلال السعوديين.
وكانت مواجهات "صاروخ ماديرا" بالبرغوث الأرجنتيني من أبرز المباريات على مستوى القارة الأوروبية، لا سيما عندما كانا يلعبان مع فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.
ميامي يخسر لقب الكأس
وخسر فريق إنتر ميامي نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة في كرة القدم أمام منافسه هيوستن دينامو بنتيجة 1-2، في غياب نجمه الأرجنتيني المصاب ليونيل ميسي.
وغاب ميسي وزميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا، ليعاني فريقهما من أجل حصد لقبه الثاني في فترة زمنية قصيرة بعد الفوز بكأس الرابطتين الشهر المنقضي، وذلك تحت أنظار المالك المشارك الإنجليزي ديفيد بيكهام وزميله السابق في ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في فلوريدا.
ولم تقدم أسباب واضحة حول غياب ميسي ومدى إصابته، لكن مصادر تحدثت عن معاناته من "إرهاق عضلي"، فيما تحدث المدرب الأرجنتيني لإنتر خيراردو "تاتا" مارتينو عن معاناة "البرغوث" من آثار إصابة قديمة.
وقال مارتينو بعد المباراة: "لم يكن من الحكمة بالنسبة له أن يلعب، لم نتمكن حتى من التفكير في الدفع به لبضع دقائق لأننا سنخاطر، يتوقع أن يشارك ميسي في مرحلة ما ضمن المباريات الخمس المقبلة المتبقية لميامي في الموسم العادي للدوري الأميركي لكرة القدم".
وأضاف: "سيلعب بالتأكيد قبل انتهاء الدوري، سنتابع كل مباراة بشكل منفصل ونرى كيف ستسير الأمور وما إذا كان الفريق الطبي يستطيع منحه الموافقة على اللعب دون أي مخاطر".
بالوتيلي يفكر
بالذهاب إلى السعودية
وأعرب الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق أضنة دميرسبور التركي، عن استعداده للانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي في حالة وجود عرض من "الروسونيري"، كما تحدث اللاعب عن احتمالية انتقاله في المستقبل إلى دوري روشن السعودي.
وقال بالوتيلي في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "إذا نجح المشروع السعودي، فمن المحتمل أن أذهب إلى هناك"، مضيفا أنه قد يذهب إلى دوري روشن السعودي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وعرض المهاجم الإيطالي نفسه مازحا على ناديه السابق ميلان، الذي لعب له بين موسمي 2012-13 و2013-14 وأيضا في 2015-16، وقال عن حل أزمة الهجوم: "ميلان يبحث عن مهاجم جديد؟ حسنا.. أنا هنا".
وتحدث اللاعب عن مهاجمي ميلان الحاليين، وانتقد البرتغالي رافاييل لياو، أحد أبرز نجوم الفريق الإيطالي، قائلا: "مشكلة ميلان هي أن لديهم الكثير من الشباب، إنهم بحاجة إلى لاعبين ذوي شخصية، أنا أحب مدرب ميلان؛ لكن إذا لم يكن لياو على ما يرام، فإن ميلان لا يلعب بأداء جيد، ومن الصعب أن يفوز الفريق".
وسبق للإيطالي بالوتيلي، البالغ من العمر 33 عاما، تمثيل العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها فرق، مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي، وينتهي عقده مع ناديه الحالي أضنة سبور في حزيران (يونيو) 2024.
واتجه العديد من اللاعبين العالميين للعب في دوري روشن السعودي خلال الصيف الماضي، على غرار البرازيلي نيمار جونيور والفرنسي كريم بنزيمة والجزائري رياض محرز ومن قبلهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي بدأ ثورة انتقال نجوم كرة القدم إلى السعودية في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد انضمامه إلى النصر.
يونايتد يدرس تجديد عقد المجبري
ويستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم مقترح من أجل تجديد عقد لاعبه التونسي الواعد حنبعل المجبري في الفترة المقبلة.
وذكر الصحفي فابريتسيو رومانو، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين والميركاتو بصفة عامة، على حسابه الشخصي في منصة "إكس"، أن العملاق الإنجليزي بدأ بالتخطيط رسميا لبدء المحادثات من أجل تمديد عقد نجم المنتخب التونسي، الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2024 مع وجود خيار إضافي لموسم آخر.
وأكد المصادر أن إدارة "الشياطين الحمر" لم تحدد تاريخا بعينه؛ لتدشين مفاوضات التمديد مع ممثلي حنبعل، الذي يركز حاليا على الميدان فقط، لمحاولة استثمار الفرصة الثمينة التي منحه إياها المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ.
وبعد صيف متأرجح بين فرضيتي البقاء في "مسرح الأحلام" أو المغادرة نحو تجربة احترافية جديدة من بوابة الإعارة، على غرار ما حصل في الموسم الماضي، عندما انضم اللاعب إلى صفوف برمنغهام سيتي، قرر تين هاغ الاحتفاظ باللاعب رغم ضبابية موقف مشاركته مع الفريق، المدجج بالنجوم، لا سيما في خط الوسط.
ورغم عدم دخوله في قائمة الفريق في أولى الجولات، راهن مدرب يونايتد، بالاعتماد على التونسي أساسيا في آخر مواجهتين، واللتين حسمهما الفريق لمصلحته بالفوز خارج ميدانه على بيرنلي في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي، والتغلب على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في كأس كاراباو.
وتأتي هذه الثقة التي كفلها المدرب الهولندي لمتوسط ميدانه الشاب، بعد أن تمكن الأخير من توقيع هدفه الأول بألوان الفريق في الدقيقة (73) من مواجهة برايتون التي خسرها اليونايتد بنتيجة (3-1)، والتي دخلها حنبعل بديلا للبرازيلي كاسيميرو.
التغيير غير المنتظر، جعل عددا من الملاحظين يتفاءلون بمستقبل أكثر إشراقا لموهوب "نسور قرطاج" في قلعة "أولد ترافورد"، إذا ما تأكدت خطوة التمديد مستقبلا، والتي ستعني قطعا رغبة يونايتد في الحفاظ على حنبعل تحت لوائه.
وفي سياق آخر، أكد الصحفي رومانو أن لاعب خط الوسط التونسي والبالغ 20 عاما، يحظى بمتابعة دقيقة من مسؤولي نادي إشبيلية الإسباني، الذين يخططون لتقديم عرض لضمه في تموز (يوليو) 2024.
ريال مدريد يقرر تحصين كامافينغا
وكشفت تقارير صحيفة عالمية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، تستعد لتجديد عقد نجم الفريق الفرنسي إدواردو كامافينغا، لحماية اللاعب من أطماع الفرق الأخرى.
ويرتبط الدولي الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما، مع النادي الملكي بعقد يمتد حتى صيف العام 2027، لكن إدارة الملكي تريد أن يستمر اللاعب في صفوف الفريق لأعوام أخرى بالنظر إلى أهميته في المستقبل.
ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق "فابريتسيو رومانو" تغريدة أوضح فيها أن صاحب الأدوار الكبيرة مع ريال مدريد، على وشك تمديد عقده مع الفريق الأبيض.
وتابع رومانو في تغريدته: "أن العقد الجديد سيتضمن راتبا أعلى للاعب الفرنسي، وشرطا جزائيا أكبر لحماية اللاعب وتأمين مستقبله مع الفريق، في ظل العروض الكثيرة التي قدمت للاعب في الميركاتو الصيفي الماضي".
وختم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا تغريدته قائلا: "كامافينغا يحب ريال مدريد، كما أن النادي الإسباني يحب لاعبه أيضا، ويعتبره لاعبا أساسيا في الحاضر والمستقبل، ويتبقى فقط بعض التفاصيل النهائية لإتمام مسألة تمديد عقده".
وشارك كامافينغا في جميع مباريات ريال مدريد حتى الآن هذا الموسم بمختلف المسابقات والبالغ عددها 8 مباريات، علما أن الفريق الملكي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعد فوزه على لاس بالماس بثنائية نظيفة.-(وكالات)

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