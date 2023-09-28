Thursday, 28 September 2023 11:49 GMT

كفرسوم والقوقازي في مواجهة البقاء بدوري اليد اليوم

9/28/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي كفرسوم والقوقازي، ضمن لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة؛ حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان، خصوصا فريق كفرسوم الذي يجد في هذه المواجهة فرصة كبيرة للبقاء في دوري الكبار، في الوقت الذي تعد المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة لفريق القوقازي.
كفرسوم يملك 8 نقاط، يليه فريق الكتة برصيد 6 نقاط، ثم القوقازي برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه يرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، كونه يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط.
ويشارك في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة المنتخب الوطني للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
المربع الذهبي
من ناحية أخرى، تبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي يوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الثلاثاء 10 من الشهر ذاته يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وفي اليوم الذي يليه يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
ويوم السبت 14 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
نايف في صدارة الهدافين
بقي لاعب فريق الحسين أحمد نايف في صدارة هدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 91 هدفا مع ختام مرحلة الذهاب للمربع الذهبي، وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 72 هدفا، ثم جاء لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 66 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 64 هدفا.
قرعة كأس الأردن
تسحب قرعة بطولة كأس الأردن عند الساعة السادسة من مساء يوم غد في مقر الاتحاد بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ووجه الاتحاد الدعوة إلى الأندية كافة لتسمية وحضور ممثليها لمراسم سحب القرعة، والاطلاع على التعليمات الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة.
وتقام البطولة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة بمشاركة إلزامية للفرق كافة المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية.
يذكر أن فريق السلط هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، حيث تفوق على فريق الأهلي في المباراة النهائية.

MENAFN28092023000072011014ID1107160317

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث