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الفيصلي يستعد لمواجهة الشارقة بـأبطال آسيا

9/28/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان- يباشر فريق الفيصلي، مساء اليوم، تدريباته في مدينة الشارقة الإماراتية، استعدادا لملاقاة فريق الشارقة، مساء الاثنين المقبل، في منافسات الجولة الثانية للمجوعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويسعى الفيصلي لتحقيق الفوز على الشارقة، لتعويض الخسارة في المباراة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي.
سيركز التدريب على تمارين الإطالة من أجل تخليص لاعبيه من إرهاق السفر، على أن يخوض جرعة تدريبة مكثفة غدا، فيما يجرى تدريبه الأخير على ملعب المباراة بعد غد، وسيعمل الجهاز الفني على وضع الرتوش الأخيرة للتشكيلة الأساسية.
ويسعى الشارقة، من جانبه، لتحقيق الفوز الأول له في البطولة، خصوصا بعد تعادله مع فريق السد القطري في أولى مباريات الفريقين.
ويرأس بعثة النادي التي تغادر صباح اليوم الى الإمارات، عضو مجلس الإدارة الدكتور زيادة الحجاج، ويرافق البعثة أعضاء مجلس الإدارة فراس حياصات، أحمد عواد، وعبد المحسن المعايطة، إضافة الى المدير الفني التونس غازي الغرايري، وسيم المعلى مدربا، خالد نمر مساعدا للمدرب، عماد علي مدربا للحراس، نضال العساف مديرا إداريا، راضي الزواهرة منسقا إعلاميا، حنا بشارة طبيبا، وشادي عاصي معالجا، واللاعبين: مهدي خليل، سالم العجالين، أنس بني ياسين، مهند خير الله، محمد كلوب، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، رزق بني هاني، أمين الشناينة، المحترف العماني حاتم الروشدي، المحترف التونسي رفيق الكامرجي، محمد العكش، إحسان حداد، نور بني عطية، محمد العمواسي، براء مرعي، حسام أبو الذهب، المحترف الإنجليزي ناثان، ويوسف أبو جلبوش "صيصا".
ووقف المدير الفني غازي الغرايري على الحالتين البدنية والفنية لمعظم اللاعبين، من خلال مباراة "الأزرق" مع ضيفه فريق حرثا، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، التي شهدت تأهل الفيصلي إلى الدور ثمن النهائي من البطولة كأس بعد تخطيه نظيره حرثا بثمانية أهداف دون مقابل.
ويدرك الفيصلي صعوبة المهمة أمام فريق الشارقة الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويقوده المدير الفني الروماني كوزمين أولاريو، ويضم لاعبين ومحترفين مميزين، حيث تعادل في المباراة الأولى مع فريق السد القطري.
ويتوقع أن يحظى الفيصلي بدعم كبير ومؤازرة من قبل الجالية الأردنية المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة، ما ينعكس إيجابا على معنويات نجوم الفيصلي الباحث عن العودة من الشارقة بثلاث نقاط.
وأعلن رئيس رابطة مشجعي الفيصلي في الإمارات مالك الحمايدة، أنه تم الترتيب لاستقبال بعثة الفيصلي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مطار الشارقة الدولي، حيث سيكون عدد من أبناء الرابطة في استقبال البعثة، فيما سيكون الإعداد الأكبر في انتظار البعثة بفندق شيراتون الشارقة.

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