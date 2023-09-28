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إغلاق مجموعة الواتساب لأندية الأولى بعد اقتراح بدعم المحترفين

9/28/2023 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
أندية الأولى حاولت مساندة المحترفين فأغلق "الواتساب"
 تداعت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، لعقد اجتماع، بهدف توحيد الصف، فكانت النتيجة إغلاق مجموعة "الواتساب" المخصصة لرؤساء الأندية، التي شهدت المشاورات والاقتراحات، حيث جاء الإغلاق بعد خلافات شديدة وصلت إلى الشتائم.
بداية القصة كانت عندما قام أحد رؤساء أندية الدرجة الأولى، بتقديم اقتراح على مجموعة "الواتساب" المخصصة لرؤساء الأندية، بضرورة عقد اجتماع عاجل، لاستثمار إجماع أندية المحترفين على تعليق المشاركة بالدوري، وذلك من خلال إعلان مساندة الدرجة الأولى للمحترفين، ومن ثم الضغط على اتحاد الكرة لتلبية مطالب الدرجة الأولى التي تعاني أيضا من مشاكل مالية.
هذا الاقتراح لم يجد تجاوبا من قبل رؤساء الأندية الذين انقسموا إلى ثلاثة أقسام، بحيث وافق القسم الأول على الاقتراح، أما القسم الثاني فعارضه بشدة، فيما ذهب القسم الثالث لاتخاذ موقف الحياد.
أحد الأشخاص المحسوبين على اتحاد الكرة في الدرجة الأولى، عارض بشدة فكرة مساندة المحترفين، معتبرا أن هذه الأندية لطالما حاربت أندية الأولى واستولت على حقوقها المالية من الاتحاد، وبالتالي من الخطأ مساندتها.
هذا الرأي لم يعجب رؤساء أندية، لتبدأ عملية تبادل القصف على "الواتساب" بين رؤساء أندية، ما استدعى إغلاق مجموعة "الواتساب"، حفاظا على العلاقة بين أندية الأولى.
الشناينة يحتجب عن الفيصلي.. والحديث عن احترافه قريبا
 احتجب لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، عن تدريب فريقه الذي جرى صباح أمس، بداعي تعرضه لوعكة صحية.
وكان اللاعب غاب أيضا عن مباراة فريقه أمام حرثا بكأس الأردن، أول من أمس، ليعود ويغيب في اليوم التالي، ما فتح باب التكهنات بإمكانية تجديد رغبته في الاحتراف في الإمارات العربية المتحدة.
متابعون للفيصلي، توقعوا أن غياب الشناينة يعد رسالة لإمكانية احترافه قريبا في الوحدة الإماراتي، خاصة وأن معلومات من مصدر موثوق، كشفت أن الفيصلي سيحصل على 400 ألف دولار من صفقة احتراف الشناينة في الوحدة الإماراتي، فيما سيوقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم، بحيث يحصل في العام الأول على 120 ألف دولار.
مدرب المنتخب يعود إلى عمان
 عاد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة إلى عمان، أمس، بعد إجازة خاصة قضاها في المغرب، عقب المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام أذربيجان يوم 12 من الشهر الحالي.
مناشدة الحسين إربد لتصويب أوضاع فئاته
 ناشد عدد من محبي نادي الحسين إربد من أعضاء الهيئة العامة، إدارة النادي بتصويب أوضاع فرق الفئات العمرية التي تعيش أوضاعا إدارية سيئة، بسبب غياب الاهتمام، وعدم صرف المستحقات، الأمر الذي تسبب في احتجاب اللاعبين عن التدريبات احتجاجا.
وأشار متحدثون لـ"الغد"، إلى أن الحسين إربد، منذ تأسيسه، معروف بتألق فئاته العمرية التي عادة ما تحقق نتائج لافتة، وترفد الفريق الأول بالنجوم، قبل أن تنقلب الأمور في الموسم الحالي رأسا على عقب، نتيجة غياب الاهتمام الإداري.
أولياء أمور لاعبين أبدوا امتعاضهم من تجاهل الاهتمام بأولادهم خلال التدريبات، الأمر الذي يدفعهم للتفكير بإبعادهم عن الفريق، قبل أن يدفعهم حب الحسين إربد لغض النظر عن الفكرة، متمنين على الإدارة إعادة الاهتمام بالفرق التي باتت تذهب إلى المباريات من دون تدريبات.
لجنة المحترفين تجتمع في الفيصلي وتحدد مطالبها
 اجتمع أعضاء لجنة أندية المحترفين في النادي الفيصلي، أول من أمس، لتحديد مطالب الأندية خلال الاجتماع المنتظر بين أندية المحترفين ورئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين الأسبوع المقبل.
اللجنة التي تضم أندية الفيصلي والوحدات وشباب الأردن وسحاب، حدد خلال الاجتماع أبرز النقاط التي سيتم طرحها أمام سمو رئيس الاتحاد التي تتمثل بالشركة الراعية وضرورة توفير الدعم المالي، إلى جانب العقوبات التي يفرضها اتحاد الكرة على الأندية.
مشجع بلاطة الفلسطيني يحتفي بالمحترفين الأردنيين
 حرص مشجع ومحب لفريق مركز شباب بلاطة الفلسطيني لكرة القدم، على إقامة حفل، أول من أمس، على شرف المحترفين الأردنيين في الفريق الفلسطيني، تقديرا لجهودهم، وتأكيدا للاحترام الذي يلقونه في فلسطين.
الحفل الذي حضره المدرب الأردني لفريق بلاطة إسلام جلال، شهد حضور المحترفين الأردنيين الأربعة، وهم يزن ثلجي وخضر الحاج ومحمد هشام ومحمد علي.
ويولي رئيس نادي بلاطة جمال الطيراوي، اهتماما كبيرا بالمحترفين الأردنيين وبقية لاعبي الفريق، بحثا عن تحقيق إنجازات جديدة للنادي.
يشار إلى أن المدرب جلال يتمتع بشعبية كبيرة في الدوري الفلسطيني، في ظل نتائجه اللافتة مع الفرق الفلسطينية التي سبق وأن دربها على مدار السنوات الماضية.

كواليس النجوم
. عدد من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، باتوا يشكون من أرضية ستاد الحسن في إربد، مطالبين بسرعة إعادة تأهيله بشكل يليق بمنافسات المحترفين.
. المدرب أحمد هايل، وعقب توقيعه على مخالصة مع نادي الحسين إربد، بات تحت أنظار أكثر من جهة محلية سواء في الأندية أو اتحاد كرة القدم.
. اتحاد الكرة بدأ بتركيب لوحات إعلانية للشركات الراعية والداعمة لمسابقات الاتحاد الرسمية.. بدء تركيب هذه اللوحات يأتي قبيل الاجتماع المنتظر بين اتحاد الكرة والأندية الأسبوع المقبل.
. رابطة اللاعبين الدوليين الثقافية التي ترأسها سمو الأميرة هيا بنت الحسين، أعلنت عن تشكيل فرع الرابطة في الشمال برئاسة الدكتور محمد خلف وعضوية يحيى المومني وأحمد الشناينة وناهدة المخادمة ونور عبيدات وحسين شهابات ومحمود اليعقوب.

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