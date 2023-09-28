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الرمثا يستقبل وادي الريان.. شباب الأردن يواجه دير أبي سعيد.. والعقبة يلتقي الوحدة

9/28/2023 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تختتم اليوم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الأردن CFI لموسم 2023 - 2024، وذلك من خلال إقامة 3 مباريات، حيث يواجه شباب الأردن نظيره دير أبي سعيد عند الساعة الخامسة مساء على ستاد البتراء بمدينة الحسين للشباب.
وتقام آخر مباراتين لحساب الدور ذاته عند الساعة السابعة والنصف مساء، إذ يحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مواجهة شباب العقبة ونظيره الوحدة، فيما يستقبل الرمثا نظيره وادي الريان على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
وكانت فرق السرحان، اليرموك، الصريح، سحاب، الحسين إربد، الأهلي، الجزيرة، معان والفيصلي قد ضمنت الوصول للدور ثمن النهائي من البطولة، والتي يحمل لقبها الوحدات، فيما يعد الفيصلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 21 بطولة.
وأقيمت أمس 4 مباريات لحساب الدور نفسه، بمواجهة مغير السرحان وصما على ستاد الأمير محمد، السلط والعربي على ملعب السلط، الجليل ودوقرة على ستاد الحسن، والوحدات وجرش على ستاد عمان الدولي.
ويتطلع الرمثا لتسجيل انطلاقة مثالية بثاني البطولات المحلية من حيث الأهمية، وإعادة الروح المعنوية لدى اللاعبين عبر بوابة وادي الريان، بعد 3 خسائر ببطولة الدوري جعلت الفريق في موقف صعب وأعادته خطوات على سلم الترتيب.
ومن المتوقع أن يمنح المدير الفني وسيم البزور الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء للمشاركة بصفة أساسية في هذا اللقاء، دون التخلي عن ركائز أساسية قادرة على حسم نتيجة اللقاء بأي وقت، من خلال اعتماده على كل من عمر الزعبي، عبد الرحمن الدرايسة، عمر أبو عاقولة، حسين الرشدان، عامر أبو هضيب، جعفر سمارة، عبدالرحمن أبو الكاس، المعتصم بالله الزعبي، محمد وائل الزعبي، هاشم الخالدي والهادي سالم.
ويشارك وادي الريان للمرة الأولى في تاريخه بالأدوار الرئيسية ببطولة الكأس، فيما يعيش ظروفا صعبة ببطولة الدرجة الثانية بعد خوضه 3 مباريات حتى الآن، تمكن من التعادل في مباراة والخسارة في مباراتين.
ويوجه شباب الأردن أنظاره نحو مواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب محمود الحديد، بعد أن استيقظ الفريق مؤخرا على صعيد دوري المحترفين وفاز مرتين في آخر 3 مباريات، ما يرجح كفته على منافسه قبل خوض المباراة.
ويعول الحديد على إمكانيات لاعبيه الشباب، ومنهم محمد ارشيدات، فيصل أبو شنب، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، صلاح الحسنات، ثائر الديرباني، شوقي القزعة، محمد أبو طه، عامر المجدوبة، فضل هيكل وأويس زيادات.
بدوره، يأمل دير أبي سعيد في صناعة المفاجأة وإقصاء منافسه رغم صعوبة المهمة، معولا على نتائجه الجيدة بدوري "الثانية" مؤخرا، بعد جمعه 6 نقاط من فوزين وخسارة خلال 3 مباريات ماضية.
وسيخوض فريق شباب العقبة المباراة الرسمية الأولى لأكثر من شهر، بسبب التوقف الدولي من جهة، وغيابه عن الجولتين الخامسة والسادسة لدوري المحترفين لتأجيل مواجهته مع الفيصلي بداعي مشاركة الأخير خارجيا، وعدم إقامة مباراته مع الحسين إربد بداعي تعليق الأندية المحلية المشاركة، قبل العدول عن القرار مؤخرا.
ويظهر شباب العقبة وكله أمل بتكرار إنجاز النسخة الماضية، بعد أن صعد على منصة التتويج وصيفا خلف الوحدات، وتقليده بالميداليات الفضية، إذ يأمل المدرب رائد الداود برجاله مواصلة النجاحات بهذه البطولة، معتمدا في خياراته على كل من عبد العزيز حرب، عبد الله الحواري، أنس أبو طعيمة، أحمد أبو حلاوة، محمد عاصي، فرج المزينة، صدام بني دومي، غيث المدادحة، عيسى السباح، محمد الحسنات وكريستيان فارغاس.
ويخوض الوحدة غمار بطولة الكأس للموسم الثالث على التوالي، دون أن يتمكن في المناسبتين السابقتين من تخطي هذا الدور، فيما سجل نتائج متباينة بدوري "الثانية" مؤخرا، بعد الفوز والتعادل والخسارة في المواجهات الثلاث الأولى بالبطولة.

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