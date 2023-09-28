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الفحيص يقفز إلى صدارة سلة الناشئات

9/28/2023 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- قفز فريق شباب الفحيص إلى صدارة جدول ترتيب فرق دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق الإنجليزية بنتيجة (84-33)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الفحيص، لحساب مباريات الجولة الرابعة.
وبرزت زينة قراعين في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص، بتسجيلها 22 نقطة مع متابعة و4 تمريرات و8 سرقات للكرة بفاعلية 30، تليها شقيقتها حور قراعين بتسجيلها 8 نقاط مع 7 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 16، فيما كانت مريم صادق الأبرز من جانب الإنجليزية بتسجيلها 8 نقاط مع 6 متابعات بفاعلية 10.
وفي مباراة أخرى أقيمت بصالة الأمير حمزة، تغلب الأرثوذكسي على نجوم الفحيص بنتيجة (56-21)، في لقاء برزت فيه اللاعبة جنى حداد بتسجيلها 12 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات و4 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 28، تليها تيا بوري بتسجيلها 10 نقاط مع 7 متابعات و6 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 17، فيما كانت تالا نابلسي المسجلة الأبرز من جانب لاعبات فريق نجوم الفحيص بإضافتها 11 نقطة مع تمريرة وستيل.
وتصدر فريق الفحيص جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات (+140) عن فريق الأرثوذكسي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه (+127)، وجاء فريق نجوم الفحيص ثالثا برصيد 5 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 4 نقاط، فيما جاء الأهلي (-97) خامسا برصيد 3 نقاط، والإنجليزية (-133) سادسا بالرصيد نفسه، وكلاهما من ثلاث خسائر متتالية.

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