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الملاكم زياد عشيش يفقد فرصته بالتأهل والتايكواندو يستكمل مشواره بـالأسياد

9/28/2023 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- فقد لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش فرصته من بلوغ الدور ربع النهائي بمنافسات وزن تحت 71 كغم من دورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة، والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية، وذلك بعد خسارته أمام منافسه الياباني أوكازاوا بنتيجة (1-4)، علما بأنه فاز في دور الـ32 على الإماراتي حسين الكندري بالضربة القاضية.
ويبدأ اللاعب حسين عشيش مشواره في الدورة اليوم بملاقاة اللاعب الهندي موسكيتا مايكل، لحساب الدور ثمن النهائي ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم.
وستلاقي لاعبة المنتخب الوطني حنان نصار نظيرتها من الهند نيخات زارين اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من وزن تحت 50 كغم، بعد أن فازت في الدور ثمن النهائي على اللاعبة فونجفاتشان فيلافون من لاوس بالضربة القاضية.
وأنهى المنتخب الوطني للتايكواندو مشواره في الدورة، بعد أن ودع اللاعب أنس الصادق المنافسات أمس من الدور ربع النهائي على يد الإيراني ساليمي اريان بوزن فوق 80 كغم، فيما خسرت راما أبو الرب من الصيني زيكي زهو بالدور ذاته بمنافسات وزن فوق 67 كغم.
ويعد منتخب التايكواندو الوحيد من بين الرياضات المشاركة من الأردن التي حققت الميداليات، بعد أن ظفر اللاعب زيد الحلواني في الميدالية البرونزية عن وزن تحت 63 كغم، قبل أن يضيف زيد مصطفى لرصيد الأردن بميدالية فضية عن وزن تحت 68 كغم، وزميله صالح الشرباتي الفضية أيضا عن وزن تحت 80 كغم.
وحقق المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال فوزه الثاني على التوالي في الدورة، والذي جاء على حساب نظيره البحريني بنتيجة (84-60)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة الذي تصدرها برفقة الفلبين، علما بأن المنتخب فاز في المواجهة على تايلند بنتيجة (97-63)، على أن يلتقي منتخب الفلبين يوم غد السبت في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.
وخسر منتخب السلة للرجال 3×3 من أمام منافسه الصين تايبيه بنتيجة (7-21)، ليتلقى الخسارة الثالثة على التوالي في الدور الأول من الأسياد، بعد أن خسر في وقت سابق أمام منغوليا والفلبين، على أن ينهي مشواره اليوم بلقاء منتخب هونغ كونغ عند الساعة الواحدة ظهرا، فيما يلعب منتخب السيدات عند الساعة الثالثة عصرا أمام هونغ كونغ أيضا.
واحتل لاعب المنتخب الوطني للجولف موسى شناعة المركز 70 مكرر في منافسات فردي الرجال، بعد أن جمع 80 نقطة، بالتساوي مع اللاعب دورجي تشيندرا من بوتان.

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