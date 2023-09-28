Thursday, 28 September 2023 11:48 GMT

منتخب السلة يتغلب على البحرين ويعزز صدارته في الألعاب الآسيوية

9/28/2023 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- مضى المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة، في صدارة مجموعته الثالثة بدورة الألعاب الآسيوية، بفوزه على نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 84-60 (النصف الأول 45-26)، في لقاء جمعهما أمس على صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي في الصين، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الفلبيني عند الساعة 12:30 من ظهر يوم غد في صالة الألعاب الرياضية، حيث سينتقل الفائز من هذه المواجهة للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الخاسر بالملحق التأهيلي.
ويتصدر "صقور الأردن" جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات عن المنتخب الفلبيني، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه بعد فوزه على تايلند (87-72)، فيما جاءت البحرين وتايلند بالمركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطتين لكل فريق من خسارتين.
ووفقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا طبقا لنظام "الكروس" ضمن الدور التأهيلي للدور ذاته.
الأردن 84 البحرين 60
جدد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، اعتماده على فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب وتدوير الكرة مع سامي بزيع والمجنس رونديه جيفرسون، وتواجد المجنس جون بوهانون إلى جانب أحمد الدويري لتأمين منطقة العمق، فيما بدأ الإسباني ريكارد كاساس المدير الفني لـ"الأحمر" البحريني، اللقاء معتمدا على الخماسي؛ محمد أمير وعلي جابر ومصطفى حسين وميثم جميل والمجنس ديفون دوايني.
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه في الفترة الأولى، التي نوع فيها من خياراته الهجومية بتألق جيفرسون والدويري في التسجيل والمتابعة، ليتقدم بالربع الأول (28-8)، ثم دخل لاعبو المنتخب البحريني في أجواء المباراة ليحسموا الفترة الثانية (18-17)، لكن ذلك لم يمنع لاعبي المنتخب الوطني من التقدم في النصف الأول (45-26).
وفرض "صقور الأردن" أسلوب لعبه على الفترة الثالثة، ليعزز تقدمه بعد حسمه نتيجة الفترة (22-17)، ورغم اعتماد المدير الفني وسام الصوص على البدلاء في أغلب فترات الربع الأخير، إلا أنهم تعادلوا (17-17)، ليفوز المنتخب الوطني في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 24 نقطة (84-60).
وبرز لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري في اللقاء محققا "الدبل دبل" بتسجيله 17 نقطة مع 13 متابعة و7 تمريرات وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت بفاعلية 29، يليه المجنس جون بوهانون بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 14 نقطة و10 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت بفاعلية 22، ثم المجنس رونديه جيفرسون بتسجيله 17 نقطة مع 4 متابعات وتمريرتين و3 ستيل بفاعلية 19.
وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للاعبي المنتخب الوطني 48 % (30 من 62) مقابل 28 % للبحرين (19 من 69)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل المنتخب الوطني من داخل القوس 56 % (23 من 41) مقابل 24 % للبحرين (9 من 37)، و33 % من خارج القوس (7 من 21) مقابل 31 % (10 من 32)، و61 % من خط الرميات الحرة (17 من 28) مقابل 80 % للبحرين (12 من 15).
وقام المنتخب الوطني بإجمالي 52 متابعة (36 دفاعية و16 هجومية) مقابل 41 للبحرين (25 دفاعية و16 هجومية)، فيما سجل "صقور الأردن" 23 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 7 للبحرين، و10 نقاط من الفرصة الثانية مقابل 5 نقاط، و20 نقطة من الفاست بريك مقابل 8 نقاط للبحرين، التي ظهرت فاعلية دكة بدلائها بإضافة 20 نقطة مقابل 17 نقطة لـ"بنش" المنتخب الوطني.

MENAFN28092023000072011014ID1107160311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث