فيلم فوي.. فوي.. فوي .. شر البلية ما يضحك

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

أحلام الهجرة والواقع والخيال تتحول في "فوي فوي فوي"، الفيلم المصري لكوميديا سوداء، من وحي قصة حقيقية أحدثت ضجة في أيلول (سبتمبر) 2015، حيث شاع خبر هروب أعضاء منتخب مصر من بطولة العالم في "كرة الجرس" للمكفوفين التي تقام في بولندا.





"فوي فوي فوي"، هو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجه عمر هلال، والذي رشحته مصر لأوسكار 2024، أحدث ضجة قوية مؤخرا، فما هي قصته؟

من واقعة حقيقية لقصة سينمائية

في عام 2015، سافر فريق من الرياضيين المصريين المكفوفين إلى بولندا للمشاركة في بطولة لكرة الهدف، وهي رياضة مصممة خصيصًا للمعاقين بصريًا. لكن مع وصول الفريق إلى بولندا، اختفى عدد من لاعبيه.

وسرعان ما أصبح من الواضح أنهم استخدموا بطولة كرة الهدف كوسيلة للوصول إلى أوروبا. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه تبين أنهم لم يكونوا حتى ضعاف البصر.



من هذه القصة خرج "فوي فوي فوي " للنور والذي يعرض في سينما "تاج"، الذي يروي قصة حسن (محمد فراج ) شاب طموح ولكنه معدم، يعمل حارسًا لأمن موقف السيارات. منذ بداية الفيلم، يصبح من الواضح أنه على استعداد لفعل أي شيء للهروب من الحياة اليومية التي يشعر بأنه غارق فيها.

يستغل حسن الفرصة للانضمام إلى الفريق، على أمل السفر إلى أوروبا، فيما يواجه الفريق العديد من المشاكل في بولندا، منها صعوبة التأقلم مع البيئة الجديدة، والتعرض للتمييز، والمطاردة من قبل الشرطة. يحاول حسن التغلب على هذه المشاكل، ويساعد الفريق على تحقيق الفوز في البطولة.



العلاقة بين التصوير والبيئة

من واقع حياة حسن المهمشة والأحلام المنكسرة التي تحملها شخصية حسن تنعكس على الصورة في الفيلم في الحي الفقير، البيئة المظلم، الحياة الرتيبة البسيطة وحتى تفاصيل الحياة اليومية لحسن وأصدقائه ومشاعرهم بالضيق والاختناق والاكتئاب وقلة الحيلة، خاصة مع الأماكن الضيقة والألوان المعتمة.



فيلم مصنوع للترفيه، ولكن يعكس واقع الحالة دون الدفاع عنها، وفي حين أن بعض من شخصياته قد تميل للسطحية، لكن شخصية حسن واضحة منذ البداية بدوافعها وتتقاطع بشكل مباشر مع الشخصيات الأخرى، حيث يمزج بين الفكاهة والترفيه مع جرعة كبيرة من الدراما ليكشف عن أكبر التحديات، وبينما يستكشف الفيلم التحديات التي تواجهها فئة معينة من الشباب في مصر، فإن اختياراتهم تتأثر بشدة بفقرهم وظروفهم الصعبة، والتي تنطوي أحيانًا على قرارات غامضة من الناحية الأخلاقية.



لكن اللافت أن للفيلم نكهة مصرية خفيفة الظل، حيث احتفظ بالرغم من صعوبة القضية التي يناقشها وواقع الشخصيات المرير بكوميديا طريفة تولد ضحكات متتالية وكأن "شر البلية ما يضحك"، موظفا الفكهاهة لمعالجة المواقف الحياتية الصعبة دون الانغماس بالتحديات التي تعيشها الشخصيات.

أداء تمثيلي ممتع

"فوي فوي فوي"، من بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه الدسوقي وأمجد الحجار ومحمد عبد العظيم وحنان يوسف، تعكس تلك الشخصيات ارتباطها بمحيطها بعمق، وتعاطف مع دافعها الحقيقي والتي عكست دواخلها.

ومهما كانت تلك الشخصية قد وقفت وارء قرارات خاطئة ولكنها ارتبطت بواقع مرير هربت منه لتحقق أحلامها.



الهجرة لا تعني الخلاص

يقدم المخرج عمر هلال في مجريات الفيلم سريعاً أساليب مختلفة قد يسلكها المصريون للخروج، منها الزواج بامرأة أجنبية قد تكبرهم بأكثر من 40 عاما، أو القفز في مراكب الهجرة غير الشرعية في البحر، مع كل ما تتضمنه هذه المغامرة من أخطار ونتائج.



وفي الفيلم خطة حسن وأصدقائه ناقشت ذلك، فتارة يفكرون في عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، حيث سيتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون غير قادرين على العودة إلى بلدهم.



الخطة خطيرة ومليئة بالشكوك. يمكن أن يغرقوا أو يمكن اكتشافهم بواسطة كلاب الحراسة. ويمكن أن يتعرضوا للهجوم من قبل آخرين يحاولون شق طريقهم من أفريقيا إلى أوروبا.

وحتى لو تغلبوا على كل الصعاب وشقوا طريقهم إلى إيطاليا، يمكن للسلطات أن تكتشف أنهم مصريون في الواقع وتعيدهم إلى البلاد. والنتيجة هي رحلة محفوفة بالمخاطر قد تضيع سدى من أجل لا شيء.



إن المعالجة الدرامية في "فوي فوي فوي"، تمنحه ذلك العمق وروح الفكاهة التي يحتاجها وتثير دوافع أفعال حسن وعواقبها الضحك بسهولة، لكن بالرغم من ذلك يحدث ما لا نتوقعه على الإطلاق.



وما يثبته الفيلم هو أن يمكن للكوميديا أن تناقش القضايا الحساسة بطريقة ممتعة وتلامس قلوب المشاهدين حتى تضحكهم بالرغم من واقعهم المرير، وهو ما نجح "فوي فوي فوي" بتحقيقه.